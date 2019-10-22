Mail.ru Group (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $31,9): ожидается неоднозначная отчетность, так как главные позитивные факторы сосредоточены в 4К19.

Mail.ru представит финансовую отчетность за 3К19 по МСФО в четверг, 24 октября. Мы ожидаем весьма неоднозначный квартал для Mail.ru и отмечаем, что квартальные тренды, вероятно, останутся в тени недавних событий в секторе (новых законодательных инициатив по поводу иностранного участия в капитале крупнейших российских Интернет- компаний).

Акции Mail.ru потеряли в цене 10% с начала октября и сейчас торгуются по коэффициенту 2020П EV/EBITDA на уровне 7,3x (с 34% дисконтом к аналогам), предлагая привлекательные уровни для входа в бумагу. Мы считаем, что динамика MAIL в ближайшие несколько недель будет сильно зависеть от того, сможет ли компания смягчить нынешнее негативное настроение инвесторов к сектору, обнадежив рынок позитивными сообщениями. Во время телефонной конференции Mail.ru, вероятно, сосредоточит внимание на формировании позитивных ожиданий инвесторов на 4К19 и тех преимуществах, которые компания получит в результате создание СП между AER и Сбербанком в области O2O.

На наш взгляд, Mail.ru в отчетности за 3К19 продемонстрирует тренды, аналогичные предыдущему кварталу, так как все основные позитивные события ожидаются ближе к концу года, и, следовательно, будут отражены в отчетности за 4К19 (которая будет опубликована в феврале). По нашей оценке, выручка за 3К19 составит 20,5 млрд (2% к/к, сравнение в годовом сопоставлении не является релевантным после деконсолидации Delivery Club с 2К19), в том числе 12,2 млрд в сегменте Communications & Social и 7,2 млрд в сегменте Онлайн игр. Выручка и рентабельность EBITDA сегмента Онлайн игр (18,0%, 0,8 п. п. к/к) может оказаться немного слабее, чем в 2К19, учитывая отсутствие запуска новых игр в 3К19, с одной стороны, и продолжающиеся инвестиции в маркетинг и создание новых игр, запуск которых запланирован на 4К19, а также в глобальную онлайн игровую платформу, с другой стороны.

Мы считаем, что рентабельность сегмента Communications & Social в 3К19 (по нашей оценке, она составит 51,5%, что на 2,5 п. п. ниже к/к) будет испытывать временное давление на фоне интеграции и разработки совместных продуктов с AliExpress, а также инвестиций в музыкальный контент, о чем компания сообщала ранее. Юла – крупнейший актив сегмента Новых инициатив; мы ожидаем, что компания подтвердит свой предыдущий прогноз выручки на уровне примерно 2 млрд руб. и негативной EBITDA на уровне примерно —2 млрд руб. по итогам 2019 г.

На телефонной конференции мы ожидаем, что менеджмент компании сосредоточит внимание на формировании ожиданий инвесторов на 4К19 и подтвердит, что к концу года компания сможет продемонстрировать максимальную выручку и EBITDA за счет сегментов онлайн рекламы и игр, сезонно сильных в 4К. Кроме того, поскольку сделка по созданию СП AliExpress Russia была закрыта 9 октября, менеджмент может представить новую информацию об интеграции платформы и развитии сервиса, а также сообщить о тех преимуществах, которые получит Mail.ru (включая приток в компанию новых средств от рекламы) в результате этой сделки.