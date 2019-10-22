Petropavlovsk plc опубликовала вчера хорошие операционные результаты за 3 кв. 2019 г. Общий объем продаж золота, включая золото в концентрате, за период вырос на 53% год к году и на 8% квартал к кварталу до 126,4 тыс. унций. При этом средняя цена реализации золота составила 1 388 долл./унция. Производство золота за квартал по всем подразделениям компании достигло, включая золото в концентрате, 130,4 тыс. унций, что означает рост на 60% год к году. Этому способствовал в том числе запуск в конце прошлого года гидрометаллургического завода (POX). Пока избыточные мощности POX загружены переработкой концентрата, приобретаемого у других компаний. Наибольший рост производства золота – почти втрое за год до 39 тыс. унций – зафиксирован на Маломырском руднике. За 9 мес. 2019 г. компания реализовала 351,4 тыс. унций золота (плюс 16% год к году).

Компания обладает потенциалом для улучшения показателей. В первом полугодии 2019 г. Petropavlovsk продемонстрировала заметное улучшение финансовых результатов: выручка за период выросла на 13% год к году до 305 млн долл., EBITDA увеличилась за год на 37% до 83,3 млн долл., а рентабельность по EBITDA – на 5 п.п. до 27,3%, 40,3 млн долл. убытка в 1 п/г 2018 г. сменились 14,3 млн долл. чистой прибыли. В середине текущего года компания понизила прогноз TCC (общие денежные затраты) в 2019 г. до 750–850 долл./унция с 850–950 долл./унция. Согласно годовому прогнозу, в 2019 г. компания произведет 450–500 тыс. унций золота, и, судя по результатам за девять месяцев, заявленная цель будет достигнута. Рост производства, сокращение затрат и повышение цен на золото на мировом рынке должны обеспечить улучшение финансовых показателей по итогам года.

Долговая нагрузка компании остается высокой. Долговая нагрузка компании осложнена гарантиями по долгу IRC. Коэффициент Чистый долг/EBITDA за 12 мес. на последнюю отчетную дату (конец первого полугодия 2019 г.) оценивался в 3,2. Кроме того, Petropavlovsk выступает гарантором по долгу дочерней компании IRC, в которой ей принадлежит 31,1%. Объем гарантий в настоящее время составляет 160 млн долл., и с их учетом долговая нагрузка Petropavlovsk оценивается в 4,1. До 2022 г., когда предстоит погасить облигаций на 500 млн долл., выплат по долгу у компании нет. В июне 2019 г. компания досрочно погасила выпуск (должен был погашаться в марте 2020 г.) конвертируемых облигаций объемом 100 млн долл. с купоном 9% и разместила новый на 125 млн долл. с погашением в 2024 г. и купоном 8,25%.

Рейтинговые агентства S&P и Fitch дали позитивный прогноз рейтингам компании. В августе рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг c «CCC» до «B-», при этом прогноз рейтинга – позитивный. Вскоре после этого агентство S&P также подтвердило рейтинг на уровне «B-» и тоже дало позитивный прогноз, при этом рейтинг может быть повышен до «В» через 6–12 месяцев, в случае если компания продолжит показывать хорошие операционные результаты, а долг будет снижаться (до 3,5 по показателю Долг/EBITDA). Решение обоих агентств будет зависеть и от снижения гарантий по долгу или продажи доли в IRC. Мы считаем вполне возможным, что рейтинг эмитента может быть повышен в следующем году после публикации годовой отчетности.

Евробонд POGLN’22 подорожал до 100,2% от номинала и еще обладает умеренным потенциалом роста. Евробонд POGLN’22 (YTM 8,1%) показывал очень сильный рост в июне–августе, а в октябре он впервые с момента размещения преодолел рубеж в 100% от номинала и сейчас торгуется по 100,2% от номинала (на начало года цена составляла 77%). Доходность опустилась до 8,05%, а спред к сопоставимому по дюрации PGILLN’22 (YTM 3,1%) сократился до 500 б.п., что все еще на 50 б.п. больше, чем в момент размещения. Учитывая, что кредитное качество компании продолжит улучшаться, а рейтинги могут быть повышены, мы считаем, что доходность этого выпуска еще имеет умеренный потенциал снижения доходности, к тому же мы в целом позитивно смотрим на сектор золотодобывающих компаний. Поэтому данный выпуск может быть привлекателен для включения в портфель рисковых еврооблигаций.