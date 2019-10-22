Отчисления в резервы сократили прибыль

По данным обзора банковского сектора ЦБ, в сентябре российские банки показали балансовую прибыль в размере 146,6 млрд руб. (против 176,1 млрд руб. в августе), при этом отчисления в резервы выросли с 54,6 млрд руб. до 90,3 млрд руб., а просроченная задолженность почти не изменилась. Как мы уже отмечали, единственным фактором существенного повышения прибыли (+50% г./г.) является лишь техническое сокращение резервов из-за регуляторных изменений (неожиданное последствие от сближения РСБУ к МСФО 9). Кроме того, в начале года некоторые кредиты были реклассифицированы в “финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости”, что естественно привело к высвобождению резервов (в рамках РСБУ), которое могло потребоваться для улучшения достаточности капитала. Прирост собственных средств банков в августе (за сентябрь данные еще не опубликованы) составил 258 млрд руб. (+271,1 млрд руб. с начала года), при этом на базовый капитал пришлось лишь 89,3 млрд руб. (учет полученной прибыли после ее аудита), что транслировалось в повышение достаточности капитала (показатель Н1.0) на 10 б.п. до 12,4%.

Заметный отток средств со счетов юрлиц…

В валютной части баланса в сентябре со счетов юрлиц (без учета Минфина) ушло 4,5 млрд долл., при этом на счета физлиц возобновился приток средств (пришло 0,8 млрд долл.). Стоит отметить, что несмотря на близкие к нулю процентные ставки по вкладам в твердых валютах и относительно стабильный курс рубля в этом году, физлица предпочитают сберегать именно в иностранной валюте (+8,3 млрд долл. за 9М, или +9,4%). По-видимому, население является и активным покупателем валюты на спот-рынке.

… не привел к снижению запаса валютной ликвидности

Поскольку большая часть средств юрлиц ушла с расчетных счетов, валютная ликвидность банковского сектора от этого улучшилась, при этом валютная задолженность перед Минфином увеличилась на 0,6 млрд долл. до 1 млрд долл. Из корпоративного кредитования было высвобождено 1,4 млрд долл. Таким образом, отток валюты по кредитно-депозитным операциям из банковского сектора в сентябре составил 2,3 млрд долл. и был частично компенсирован средствами, привлеченными у Казначейства РФ и у иностранных банков (+0,8 млрд долл.). Отток ликвидности не привел к сокращению запаса высоколиквидных активов, напротив, российские банки нарастили объем средств, размещаемых на корсчетах и депозитах в банках-нерезидентах (на 3,2 млрд долл.). Возможно, банки нарастили ОВП на балансе (выступив покупателями валюты на спот-рынке, в то время как корпоративный сектор оставался нетто-продавцом валюты). По нашим оценкам, избыток валютной ликвидности в сентябре вырос на 4,9 млрд долл. до 17 млрд долл.

На декабрь приходится очередной пик погашений внешнего долга

По оценкам ЦБ РФ, чистые выплаты по внешнему долгу (исключая внутригрупповые платежи) в 4 кв. составят 16,5 млрд долл., при этом пик выплат приходится традиционно на декабрь. Скорее всего, существенная часть будет пролонгирована или рефинансирована, учитывая отсутствие новостей по ужесточению санкций и продолжающееся снижение ставок в твердых валютах. Однако, по нашим оценкам, в 4 кв. сальдо счета текущих операций окажется заметно меньше покупок валюты ЦБ РФ для реализации бюджетного правила, что вместе с вывозом капитала (не связанного с долгом) может оказать временное давление на рубль и стоимость валютной ликвидности.

Розничное кредитование активно растет, несмотря на риски

В рублевой части баланса наблюдался большой приток средств на счета юрлиц (+234 млрд руб.) и очень умеренный (+35 млрд руб.) на счета физлиц. Однако этих средств оказалось недостаточно для рублевого кредитования, в которое банки направили 405 млрд руб., из них 277 млрд руб. в розницу, а также для поддержания ликвидности для выполнения норматива ФОР. Для покрытия дефицита средств по кредитно-депозитным операциям банки использовали ликвидность, высвобожденную из КОБР (вложения снизились на ~262 млрд руб.). Стоит отметить, что ЦБ РФ существенно сократил предложение маржинальных инструментов для размещения банками ликвидности, что фактически стало стимулом для наращивания розничного кредитования.

Ситуация с рублевой ликвидностью не улучшается

По причине бюджетного профицита и большого объема размещаемых ОФЗ (особенно в начале года) банковский сектор, по нашим оценкам, остается в состоянии структурного дефицита рублевой ликвидности (видимо, по этой причине ЦБ РФ сократил объем КОБР), который, по нашим расчетам, составляет 2,5 трлн руб. и покрывается за счет средств, привлекаемых банками у Минфина (долг перед ним превышает 3 трлн руб.). Кстати говоря, среди источников фондирования (в том числе остатки на счетах юрлиц и физлиц) средства Минфина являются одними из самых дорогих, то есть банки, использующие эти средства в значительном объеме на регулярной основе, испытывают дефицит (даже не регуляторной) рублевой ликвидности.