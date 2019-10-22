Сегодня свою финансовую отчетность по МСФО представила компания X5 Retail Group. В целом отчетность мы склонны воспринимать умеренно-негативно (отмечаем замедление темпов роста выручки и снижение маржинальности), однако последняя волна снижения цен на акции в некоторой степени учитывает эти тенденции.

Темпы роста выручки компании в последние кварталы демонстрируют тенденцию к замедлению. По итогам 3 кв. общая выручка составила 422 млрд руб., что на 12,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Темпы роста торговой площади за этот период составили 13,9%, таким образом, темпы роста выручки незначительно отстают от темпов роста торговой площади (для сравнения, у Магнита в последние несколько кварталов это отставание является еще более значительным).

На данный момент X5 Retail Group выигрывает в сравнении с ключевым конкурентом (Магнитом) как по объему выручки, так и по темпам ее роста, однако в последние кварталы разрыв в темпах роста стремительно сокращается, и мы ожидаем, что до конца года X5 Retail Group уступит лидерство по темпам роста выручки (но не ее объему) в квартальном разрезе.

Как и многие компании ритейл сектора, X5 Retail Group переходит на стандарт отчетности IFRS 16, что усложняет сравнение показателей с историческими. Тем не менее, даже по IAS 17 в 3 кв. наблюдалось заметное снижение рентабельности. Скорректированная EBITDA по IAS 17 составила 29,9 млрд руб., соответственно показатель EBITDA Margin снизился с 7,4% годом ранее до текущих 7,1%.

Масштабное снижение продемонстрировал показатель чистой прибыли – по итогам 3 кв. чистая прибыль по IAS 17 составила 2,2 млрд руб. против 8,1 млрд руб. в 3 кв. прошлого года. Основной вклад в снижение прибыльности оказали разовые факторы – трансформация гипермаркетов «Карусель» и, как следствие, обесценение оборотных активов. Сама компания оценила негативное влияние этого фактора на чистую прибыль в 5,3 млрд руб.

В целом сегодняшнюю отчетность мы расцениваем умеренно-негативно. Замедление темпов роста выручки и снижение маржинальности локально ухудшают оценку компании, однако состоявшаяся в последние полтора месяца коррекция в акциях (снижение с уровней почти в 2400 руб/акцию до 1900-2000 руб/акцию), вероятно, в большей степени уже учитывает текущее ухудшение финансовых результатов. Наш фундаментальный ориентир по акциям X5 Retail Group по-прежнему составляет 2500 руб/акцию.



