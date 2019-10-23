Российский рынок акций во вторник ускорил движение наверх. Индекс МосБиржи поднялся выше 2800 п. на повышенных оборотах. Рост наблюдается уже 6 сессий подряд.

Обращаем внимание, что вчера мы видели подъем широким фронтом — в существенном плюсе закрывалось большинство голубых фишек. Спрос участников рынка главным образом сосредоточен в наиболее ликвидных инструментах, которые в свою очередь имеют наиболее высокий вес в индексе. В частности, среди тяжеловесов накануне выделялись Сбербанк (+2,06%), а также представители нефтегазового сектора: Газпром (+2,98%), Татнефть-ао (+2,23%), Лукойл (+1,6%), Сургутнефтегаз-ао (+1,9%).

Таким образом, разница в динамике индекса голубых фишек и индекса компаний средней и малой капитализации продолжает увеличиваться. Спред достиг максимальных значений года. С начала января ликвидные голубые фишки в среднем выросли на 20,2%, тогда как второй эшелон находится лишь в символическом плюсе, прибавляя 0,2%.

Вчерашний подъем нашего рынка хоть и сопровождался относительно спокойным внешним фоном, но все-таки был более существенным, чем общая динамика на развивающихся фондовых площадках. На мой взгляд, во многом это результат дисконтирования фактора ставок. Мы уже около полугода отмечаем, что одним из ключевых драйверов роста фондового рынка РФ выступает снижение инфляции, что в свою очередь тянет за собой все рыночные ставки. Так вот сейчас этот фактор начал ускоренно закладываться в цену. Учитывая то, что средняя дивидендная доходность на российском рынке является одной из самых высоких в мире, снижение ставок особенно позитивно.

Уже на пятничном заседании ЦБ РФ примет решение о понижении ставки на 0,25% или даже 0,5%. Более того, согласно нашим ожиданиям, инфляция может замедляться на горизонте 5-6 месяцев. Так что пространство для позитивной переоценки рублевых активов в общем и целом сохраняется. Например, рынок облигаций, который традиционно считается «умнее» рынка акций, уже давно начал закладывать падающую инфляцию в цену. Индекс гособлигаций (RGBI) во вторник вновь переписал исторические максимумы. То есть спрос на долговом рынке остается высоким. Причем в корпоративных облигациях потенциал для роста более высокий, чем по ОФЗ.

Сегодня открытие торгов на российском рынке акций ожидается в небольшом минусе. После нашего закрытия во вторник внешний фон несколько ухудшился: откатились вниз индексы акций в США и некоторые сырьевые товары. Масштабной коррекции по индексу МосБиржи можем избежать, учитывая положительный общий сентимент участников рынка. Без резкого ухудшения фона вряд ли откат будет глубже 2760-2770 п.

Если взглянуть на текущую картину чуть шире, то на графике индекса МосБиржи наблюдается третья полноценная трендовая волна роста за последние полгода. Предыдущие две остановились ровно около 2850 п. Сейчас именно этот рубеж как раз выступает ближайшим по-настоящему сильным уровнем сопротивления. Промежуточная область торможения на фоне перекупленности находится около 2810-2820 п.

На российском рынке в последние дни выделяется интересная закономерность: в лидерах роста оказался нефтегазовый сектор, однако в это же время цены на нефть не растут. Наоборот, стоимость барреля Brent в рублях находится близко к минимальным значениям последних месяцев. А соотношение отраслевого индекса к цене нефти поднялось до максимальных уровней с 2007 г. Во многом, это результат роста тяжеловесных акций Лукойла и Газпрома, которые пользуются спросом на позитивных дивидендных ожиданиях.

Между тем фьючерсы Brent во вторник успели сходить чуть выше $60, однако никакого ускорения вслед за этим вновь не последовало. К концу сессии котировки скорректировались вниз. Таким образом, пока по-прежнему сохраняется фаза боковой консолидации в районе $57-61.

Вчерашний импульс роста частично был обусловлен появлением сообщения о том, что страны ОПЕК+ рассмотрят более сильное сокращение добычи нефти на следующей встрече в декабре из-за опасений о слабом росте спроса в 2020 г., сказали Reuters источники в ОПЕК+. На наш взгляд, пока это не является базовым сценарием. Рынок также весьма сдержанно отреагировал на столь важные новости, показав лишь краткосрочный импульс. Участники пока не закладываются на еще большее снижение добычи странами ОПЕК+.

Более того, чуть позже давление на нефтяные котировки оказала статистика от американского института нефти (API). За прошедшую неделю запасы сырой нефти в США вновь выросли, на 4,5 млн баррелей при прогнозе +2,2 млн.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник упали. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,23%, нефть Brent в минусе на 0,44%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет ниже уровней закрытия вторника, в пределах —0,4%.