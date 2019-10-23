Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Китайские индексы в ходе азиатской сессии снижаются, как и цены на сырье, что обеспечит дополнительное давление на российские активы при открытии рынка. Американские площадки начали вчерашний день ростом после ряда удачных квартальных отчетов компаний, в том числе Procter&Gamble, который увеличил чистую прибыль на 12% к прошлому году, лучше ожиданий отчитался и разработчик Snapchat – число активных пользователей выросло больше прогнозов, а итоговый убыток оказался меньше. Также в заявлениях источников западных СМИ растет уверенность в том, что декабрьского повышения тарифов США на товары из Китая не произойдет, если стороны продолжат двигаться в текущем направлении. Тем не менее, ближе к закрытию настроения испортились из-за Brexit.

Если Правительство давно уверено в правильности идеи о выходе из ЕС, то, вероятно, британские парламентарии не хотят брать на себя ответственность за столь серьезное решение, всеми силами оттягивая его принятие. События развиваются довольно стремительно – сначала законопроект с текстом достигнутого между Джонсоном и ЕС соглашением был принят по втором чтении, но от полноценного одобрения в 3-х дневный срок, который был необходим для выхода из ЕС до 31 декабря 2019, парламентарии отказались, решив взять больше времени. В итоге нынешнее соглашение вновь подверглось критике, а Джонсон сообщил о подготовке к «жесткому» сценарию и высокой неопределенности. Видимо, все опять будет сведено к отсрочке от европейских стран, то есть данный риск останется в подвешенном состоянии.

Покупатели нефти вчера заметно активизировались, в определенный момент Brent прибавляла почти 2%, так как в рамках ОПЕК+ может рассматриваться очередное снижение добычи на заседании в декабре — спрос остается слабым и в рамках прогнозов не улучшится в 2019-2020 гг. На наш взгляд, по-прежнему стоит воздерживаться от покупок, пока Brent торгуется ниже $60 за баррель. Рубль хорошо начал вчерашний день, но завершил его небольшим снижением. Сегодня давление на российскую валюту сохранится, тем более что на аукционах Минфина предложение ОФЗ будет ограничено планкой 30 млрд. Российский рынок акций значительно прибавил, среди лидеров ритейлер X5, который нарастил выручку по итогам 9 мес. на 14%, а чистую прибыль на 12%, а также Газпром, который избежал очередного роста инвестиционной программы на 2019 год. Рост индексов РФ может продолжиться в ближайшие дни.