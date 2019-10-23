Отчетность промышленных корпораций США: проблемы разные – результат один
Фьючерсы на ведущие фондовые индексы начинают среду снижением в пределах 0,2%.
Важной макростатистики в США сегодня не будет, а вот корпоративные отчётности будут в достаточном количестве, и это компании из разных секторов рынка. Наиболее заметные эмитенты – это Microsoft, Boeing, PayPal, Eli Lilly, Caterpillar, Ford, Tesla, eBay и Xilinx.
Из вопросов, на которые инвесторы хотят получить ответ, – насколько плоха ситуация в Boeing на фоне задержек возвращения проблемных 737 MAX в строй. За 9 месяцев 2019 года поставки всех коммерческих самолётов Boeing упали почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Негативные новости в известной степени уже учтены в цене акций, которая в недавнее время подверглась ещё большей атаке со стороны инвестиционных банков. В понедельник UBS и Credit Suisse снизили рейтинг BA до «нейтрально» с целевыми ценами $375 и $323 соответственно (вчера закрылась по $337).
Власти США продолжают расследование в отношении корпорации и не торопятся снимать запрет на полёты. Аналогичные шаги принимают и европейские авиационные регуляторы. Частные авиакомпании, например, United Airlines, отодвигают возвращение 737 в парк действующих бортов. Согласно расчётам JPMorgan, вся история вокруг Boeing с учётом спада производства и обрыва цепочки поставок стоит американской экономике 0,1% роста.
Но если Boeing в своих бедах виноват сам, то производитель промышленной техники Caterpillar оказался меж двух огней. Торговая война на фоне замедления мировой экономики (и китайской – в частности) точно не способствует продажам крупного оборудования ввиду неготовности бизнеса делать крупные вложения в своё расширение. Правда, падающие продажи в Китае Caterpillar в своей отчётности за второй квартал списывает на ценовую конкуренцию, сезонность и валютные курсы. Для Caterpillar важен не сам Китай (доля продаж в стране – всего 5-10%), а спровоцированное им замедление мировой экономики.
Среди акций своего сектора CAT – один из аутсайдеров, с начала года его бумаги принесли держателям на 20% меньше индексного фонда S&P 500. Boeing держался лучше, но катастрофы и последующие расследования нивелировали преимущество его акций перед индексом широкого рынка. И если от Boeing ждут урегулирования ситуации с 737 MAX, то в отчёте Caterpillar самое важное – это прогноз менеджмента на будущее и видение перспектив рынка.
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