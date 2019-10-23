Во вторник, 22 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории, хотя в первой половине сессии преимущественно подрастали благодаря воодушевляющим отчетностям ряда компаний, а также ожиданиям того, что Пекину и Вашингтону в ближайшее время удастся подписать первую часть достигнутого соглашения.

Примечательно, что среди уже отчитавшихся компаний, входящих в состав индекса S&P 500, порядка 80% зафиксировали более высокую, нежели прогнозировали аналитики, квартальную прибыль.

Негатива на рынок принесли известия о том, что Палата общин британского парламента отклонила график ускоренного Brexit. «За» проголосовали 308 парламентариев, а «против» – 322, из чего можно сделать вывод о том, что Brexit вряд ли будет проведен до конца октября, на чем настаивает премьер страны Борис Джонсон.

Вышедшая статистика, в свою очередь, показала, что продажи домов на вторичном рынке США составили в сентябре 5,38 млн, тогда как ожидалось 5,45 млн после 5,5 млн (пересмотренное значение) в августе. В то же время, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Филадельфии увеличился с —9 пунктов в сентябре до 8 пунктов в октябре, а аналогичный индикатор в сфере услуг составил в октябре 24 пункта по сравнению с 6 пунктами месяцем ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,15%, закрывшись на отметке 26788,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,36% до 2995,99 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,72% до отметки в 8104,30 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,85 до отметки в $54,16 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на $0,6 до уровня $1487,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,77%.

Рыночная капитализация сети ресторанов быстрого питания McDonald’s уменьшилась на 5,04% после того, как она отчиталась о прибыли и выручке в третьем квартале, не дотянувших до средних ожиданий аналитиков Уолл-стрит.

Хуже рынка смотрелись акции страховой компании Travelers, подешевевшие на 8,3% ввиду снижения квартальной чистой прибыли. Кроме того, скорректированная прибыль в третьем квартале составила $1,43 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $2,35 на бумагу.

Среди аутсайдеров торгов оказался также производитель игрушек Hasbro, бумаги которого закрылись в минусе на 16,8% на фоне неблагоприятных финансовых результатов за минувший квартал.

Удачно сложилась сессия для производителя потребительских товаров Procter & Gamble, добавившего в свой актив 2,6% благодаря воодушевляющей отчетности за третий квартал.

В то же время, бумаги биотехнологической компании Biogen окрепли на 26,11% после того, как она зафиксировала прибыль и выручку, которые превзошли средние ожидания аналитиков Уолл-стрит.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 появилась «медвежья модель поглощения», при этом медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности, в связи с чем в ближайшие дни допускается снижение индекса.



