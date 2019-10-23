Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным понижением около 0.2-0.3%, в районе 2795 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в районе 2790-2800 п. в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения.

Во второй половине дня локальный рынок акций может заметно сдвинуться в связи с публикацией еженедельной статистики от Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 МСК). Некоторое оживление в ход торгов также способны внести вероятные новости по поводу продвижения в британском парламенте соглашения по Brexit.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.49%) и РТС (+1.65%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Мы наблюдали в них почти безоткатный рост и закрытие на максимальных внутридневных значениях. Столь масштабное и уверенное движение стало возможным благодаря существенному улучшению настроений на нефтяном рынке. Вчера фьючерсы на нефть ненадолго превысили важный ценовой уровень $60 за баррель. Однако они пока не сумели закрепиться выше указанной отметки.

По итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС явно улучшилась. Более того, рублевому индексу МосБиржи осталось пройти всего лишь 1.6% до близкого исторического максимума, расположенного на уровне 2848.4 п. Теоретически такое движение может состояться даже в течение одного торгового дня.

Впрочем, не стоит ожидать от локального рынка акций слишком многого. Явные условия для этого еще не созрели. Вполне вероятно, что обновление исторического максимума в индексе МосБиржи произойдет до конца октября, по факту возможного одобрения сделки, предполагающей упорядоченный выход Великобритании из состава Евросоюза. Стимулом для этого также способен стать очередной всплеск оптимизма по поводу перспектив заключения торгового соглашения между США и Китаем.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 13.2 п., или около 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек явно сильнее рынка выглядели акции Газпром (GAZP RM, +2.98%). Столь существенное повышение было лишь отчасти связано с резким взлетом нефтяных котировок, поскольку бумаги других нефтегазовых компаний отстали от акций газовой монополии. Инвесторы и спекулянты ожидали решения совета директоров по поводу корректировки инвестиционной программы и бюджета «Газпрома» на текущий год. Сообщение компании по этому поводу вышло в момент завершения основных торгов в России. Стало известно, что объем инвестиционной программы незначительно уменьшится до 1322.582 млрд руб. По итогам вечерней торговой сессии фьючерсы на акции «Газпрома» (GZU9) подешевели на 0.49%.

Бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, +4.15%) сменили свою двухпроцентную утреннюю просадку на сильное повышение во второй половине дня. Вчера они отыгрывали публикацию квартальной финансовой отчетности эмитента по МСФО. Чистая прибыль ритейлера по итогам 3 квартала сократилась на 72.3% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Она составила 2238 млн руб. Столь существенное ухудшение основного финансового показателя связано с запуском процесса трансформации сети гипермаркетов «Карусель», что само по себе является обоснованным и своевременным шагом. Отрицательный квартальный эффект от указанного фактора составил 5334 млн руб. В то же время скорректированная квартальная чистая прибыль сократилась лишь на 6.4%. Стоит также отметить увеличение выручки X5 RetailGroup на 12.4% по итогам 3 квартала и на 14.0% за 9 месяцев текущего года. Как мы видим, свежая отчетность компании была воспринята рынком позитивно.

Достаточно сильным падением против растущего рынка отличились бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, —2.47%). Они усилили коррекционный спад, наметившийся после сильного прироста, состоявшегося накануне недавней публикации бухгалтерской отчетности эмитента за 9 месяцев 2019 года. Свежая отчетность указала на рост чистой прибыли «Транснефти» за отчетный период почти в 9 раз, до уровня в 63.7 млрд руб.

Дополнительным информационным поводом для фиксации среднесрочной прибыли в указанных бумагах стало сообщение о том, что ФАС не считает необходимым увеличивать тарифы на транспортировку нефти в связи с возложенной на «Транснефть» ответственностью за качество сырья. Компания-эмитент продолжает испытывать на себе негативные последствия загрязнения некачественной нефтью сети магистральных нефтепроводов «Дружба».

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.1-0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 после вчерашнего перерыва в торгах подрос на 0.5%.

С учетом вчерашнего роста стоимости фьючерсов на нефть и слабого закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия открытия индекса МосБиржи со сдержанным понижением.