С целью высвобождения ликвидности в преддверии предстоящей в пятницу уплаты налогов Банк России вчера сократил лимит недельного депозитного аукциона до 2,2 млрд руб. по сравнению с 2,65 млрд руб. неделей ранее. Банки показали сдержанный интерес: спрос сократился до 3,1 млрд руб. против 3,3 млрд руб. на прошлой неделе, несмотря на ожидания снижения ключевой процентной ставки на предстоящем заседании Совета директоров Банка России. Средневзвешенная ставка составила 6,89% по сравнению с 6,95% неделей ранее. Объем средств на корсчетах банков уменьшился на 125 млрд руб., до 2,56 млрд руб., при этом ситуация с ликвидностью осталась вполне комфортной. Банки не воспользовались инструментом однодневного репо Минфина, но при этом привлекли 31 млрд руб. у Банка России в рамках операций репо по фиксированной ставке. Однодневные ставки по большей части снизились: средневзвешенная ставка валютного свопа скорректировалась на 4 бп, до 6,59%, а ставка RUSFAR опустилась на 8 бп, до 6,60%. RUONIA по состоянию на конец понедельника осталась на уровне 6,77%.

Динамика более длинных ставок была по-прежнему обусловлена ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Ставки FRA 1x4 закрылись снижением на 8 бп, до 6,68%, а спред к 3-месячной ставке Mosprime остался на уровне —40 бп. Кривая процентных свопов IRS сместилась ниже на 3–5 бп, кривые NDF / кросс-валютных свопов – на 1–5 бп.