Ралли в ОФЗ вчера продолжилось: участники рынка продолжили закладывать в цены прозвучавшие в пятницу сигналы о готовности Банка России к решительным действиям по снижению ключевой ставки. Динамика отдельных выпусков вчера выглядела неоднородной. В числе лидеров оказались ОФЗ-26221/26225 (YTM 6,67%/6,7%), опустившиеся в доходности на 7 бп и 8 бп соответственно, а также ОФЗ-26220 (YTM 6,14%) и ОФЗ-26227 (YTM 6,24%), закрывшиеся снижением доходностей на 7 бп. Остальные бумаги снизились в доходности в среднем на 3 бп. Существенно слабее рынка смотрелся ОФЗ-26229 (YTM 6,35%), доходность которого снизилась всего на 1 бп. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась, по нашим оценкам, на 3 бп, до 6,51%. Оборот в секции ОФЗ на МосБирже подскочил до 61 млрд руб., но в основном за счет нетипично большого объема сделок с ОФЗ-26214 (YTM 6,10%), достигшего 19 млрд руб. Активнее обычного также торговался ОФЗ-26222 (YTM 6,25%), объем сделок с которым составил 12 млрд руб. В динамике локальных облигаций остальных развивающихся стран единого направления не было. Так, 10-летние облигации восточноевропейских стран упали в доходности на 2–7 бп вслед за ралли в германских Bunds. Доходность 10-летних облигаций ЮАР опустилась на 7 бп. В то же время бразильский бенчмарк закрылся ростом доходности на 7 бп.

На этой неделе, впервые с 18 сентября, Минфин проведет первичный аукцион ОФЗ с лимитированным объемом предложения. Инвесторам будет предложен ОФЗ-26228 (YTM 6,52%) на сумму 30 млрд руб. Последний раз данный выпуск размещался 2 октября, когда Минфин разместил 21 млрд руб. при спросе 45 млрд руб. Мы ожидаем, что на сегодняшнем аукционе также будет выбран весь объем предложения ОФЗ-26228, учитывая продолжающееся ралли на рынке и предстоящее включение выпуска ОФЗ-26228 в индексы GBI-EM. На наш взгляд, на горизонте нескольких месяцев ОФЗ-26228 может продолжить опережать ближайшие по дюрации выпуски, поскольку вскоре он станет новым 10-летним бенчмарком. Отметим, что спред ОФЗ-26228 относительно ОФЗ-26212 (YTM 6,41%) и ОФЗ-26224 (YTM 6,49%) с начала сентября уже сузился на 4–5 бп.