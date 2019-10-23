Вчерашние новости вновь разочаровали тех участников рынка, которые ожидали разрешения саги с выходом Великобритании из ЕС в ближайшие недели. Если, конечно, подобные участники в принципе остались. Британский Парламент в целом поддержал условия нового соглашения с ЕС, но отказался провести детальные законодательные процедуры в короткий 3-дневный срок, на который рассчитывал премьер-министр Б.Джонсон. Как следствие, сейчас основные альтернативы, между которыми будут выбирать политики Альбиона, – полное одобрение текущей сделки, пусть и в более длительный срок, или новые выборы. Между тем, представители ЕС уже заявляют о начале процедуры продления дедлайна, который стоит перед Великобританией (31 октября).

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, нас радует тот факт, что британские парламентарии в принципе нашли ту сделку, условия которой они готовы поддержать. Как следствие, даже несмотря на негативную реакцию в моменте: EUR/USD 1.113 по итогам вчерашних торгов (-0.2%), GBP/USD 1.287 (-0.7%) – на среднесрочном горизонте перспективы для укрепления позиций евро и фунта против доллара США сохраняются.