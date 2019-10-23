Ключевой темой для глобальных площадок остается Brexit. Вчерашнее вечернее голосование в британском парламенте завершилось одобрением соглашения по Brexit, что является первым примером позитивного голосования по Brexit за всю историю данного процесса. Тем не менее, парламентарии отвергли предложенный правительством график ратификации данного соглашения в трехдневный срок, что позволило бы Великобритании завершить процесс Brexit до конца октября. Теперь дальнейшая судьбы Brexit будет решаться в ЕС, где Великобритании могут продлить срок, отведенный на завершение всех процедур, до конца января 2020 года, либо отказать в таком продлении. В последнем случае Великобритания будет вынуждена покинуть ЕС без сделки. Такой вариант, однако, выглядит маловероятным. События последних нескольких дней показывают, что, наконец, появилась реальная вероятность завершения процедуры Brexit в 2020 году.

Фунт по итогам голосования умеренно слабел, поскольку на рынке существовали ожидания того, что Brexit может завершиться до 31 октября. Сегодня на рынках сохраняется спокойная ситуация в отсутствие значимых новостей. До конца недели ключевыми событиями остается публикация PMI по Европе и заседание ЕЦБ в четверг, которые могут оказать давление на евро.

Российский валютный рынок

Рубль продолжает умеренно укрепляться в рамках текущей недели в соответствии с нашими ожиданиями, консолидируясь ниже отметки 64 в паре с долларом и отметки 71 в паре с евро. Поддержку российской валюте с начала недели оказывают сигналы о позитивной динамике в торговых переговорах между Китаем и США. Из внутренних факторов отметим приближение пика налоговых платежей 25 октября, а также заметный спрос на российские долговые инструменты в преддверии пятничного заседания Банка России. Сегодня Минфин предложит рынку бумаги с погашением в 2030 году в объеме 30 млрд. руб. Сегодняшний день небогат на заметные события, умеренное укрепление рубля возможно во второй половине дня по факту расчетов в рамках аукционов ОФЗ. До конца недели у российской валюты остается умеренное пространство для дальнейшего укрепления, особенно в паре с европейской валютой по факту публикации PMI в еврозоне в четверг.