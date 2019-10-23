Снижение доходности UST’10 до 1,76% (-4 б.п.) во вторник поддержало спрос на евробонды развивающихся стран. Доходность Russia`29 снизилась на 2 б.п. — до 3,44% годовых. Текущий уровень премии в российских десятилетних евробондах к UST’10 на 20 б.п. ниже среднего за последний год, что делает бумаги достаточно дорогими для покупки.

Рост геополитических рисков и неопределенность по вопросу Brexit создают риски коррекции в российских евробондах, которые торгуются вблизи исторических минимумов.

Во вторник рынок ОФЗ торговался в боковом диапазоне. Вся кривая доходности ОФЗ уже лежит ниже ключевой ставки ЦБ РФ, предполагая существенное смягчение денежно кредитной политики. После комментария Э. Набиуллиной на прошлой неделе о готовности Банка России более решительно снижать ставку на рынке появляются ожидания снижения ключевой ставки до 6,0% уже в этом году и 5,5% в следующем. Данный сценарий пока не заложен в цены ОФЗ. Мы ждем, что Банк России будет более консервативен, и пока для снижения ключевой ставки до 6% в этом году нет оснований.

На фоне прошедшего ралли в ОФЗ за последние две недели инвесторы предъявляют высокий спрос на новые корпоративные бонды. Магнит (-/ВВ/-) во вторник собрал заявки на новый выпуск облигаций серии БО-3Р4 в объеме 10 млрд руб. со ставкой купона 6,90% годовых на срок 2,5 года при первоначальном ориентире 7,10 – 7,20% годовых. Доходность бумаги предполагает премию к ОФЗ в размере 87 б.п. Ставка купона по новому займу Магнита на 10 б.п. ниже ключевой ставки ЦБ РФ и является минимумом этого года для корпоративных заемщиков. Минфин РФ объявил о размещении на аукционе в среду ОФЗ 26228 (погашение в апреле 2030 г.) на 30 млрд руб. В текущей конъюнктуре мы ожидаем размещение бумаги без премии к вторичному рынку с доходностью около 6,54% годовых.

Сегодня планируют провести сбор заявок инвесторов на новые бонды МТС (- /ВВ+/ВВ+) и ЛСР (В1/-/В+). Ориентир ставки купона по бондам МТС объявлен в диапазоне 7,00 – 7,10% годовых на 4 года (выплата ежеквартально). Эффективная доходность выпуска составляет 7,19 – 7,29% годовых, что содержит премию к суверенной кривой в размере 100 – 110 б.п. Исходя из итогов размещения облигаций Магнита, мы считаем интересной покупку нового займа МТС со ставкой купона от 6,90% годовых (YTM 7,09%, премия к ОФЗ 87 б.п.)

Группа ЛСР объявила ориентир ставки купона по новому выпуску облигаций в диапазоне 8,40 – 8,50% годовых на 5 лет (дюрация с учетом амортизационного графика погашения 3,6 года). Мы считаем интересной покупку бумаги со ставкой купона от 8,30% годовых, что соответствует доходности от 8,57% и предполагает премию к ОФЗ в размере 238 б.п. Динамика рынка рублевых облигаций в ближайшие дни будет определяться итогами заседания ЦБ РФ по ключевой ставке (25 октября).