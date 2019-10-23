Мы прогнозируем выручку $2 692 млн (-4% кв/кв), EBITDA — $679mn (-8% кв/кв), чистую прибыль — $411mn (-1% кв/кв).

По нашей оценке, на результатах отрицательно сказалось снижение объемов продаж сталелитейной продукции (-6% кв/кв до 4 млн т), а также общее ухудшение ценовой конъюнктуры на целевых рынках.

Мы по-прежнему осторожно оцениваем перспективы акций российского сталелитейного сектора.

НЛМК опубликует финансовую отчетность за 3К19 в четверг, 24 октября.