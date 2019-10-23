НЛМК (NLMK: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $27,6/ГДР) завтра представит финансовые результаты за 3К19 по МСФО.

На прошлой неделе компания опубликовала свои операционные результаты за 3К19, которые свидетельствуют о снижении продаж, в основном, на фоне проведения ремонтных работ на доменной печи на НЛМК Липецк и основных кислородных конвертерах. В 3К19 мировые цены на горячекатаный рулон, железную руду и полуфабрикаты снизились на фоне отсутствия спроса на экспортных рынках, хотя цены на внутреннем рынке демонстрировали устойчивость к глобальным трендам. Таким образом, мы ожидаем, что поддержку финансовым результатам окажет рост объемов реализации продукции с высокой добавленной стоимостью, а также высокий уровень вертикальной интеграции бизнеса.

Поскольку на 3К19 приходится активная стадия капитального ремонта, мы ожидаем роста капиталовложений и пополнение запасов до начала зимнего сезона. В результате это может привести к снижению СДП на поквартальной основе. Отметим, тем не менее, что компания использует скорректированные капиталовложения ($700 млн) для расчета дивидендов и, как и в 2К19, может рекомендовать дивиденды выше уровня СДП за 3К19 с целью обеспечения квартальной доходности на уровне 2,5-3%.

По нашей оценке, выручка составит $2,4 млрд По нашему прогнозу, EBITDA за 3К19 составит $629 млн при сохранении уровня рентабельности в 26%. Мы ожидаем снижения СДП до $221 млн. Мы ожидаем, что дивиденды за квартал будут выше СДП и составят примерно $300 млн. Прошлый квартал был отмечен сильным увеличением оборотного капитала ($151 млн). Мы не ожидаем никакого значительного высвобождения оборотного капитала, так как продолжающиеся закупки слябов у третьих сторон на НЛМК в США и пополнение запасов до начала зимнего сезона могут нейтрализовать эффект снижение объемов готовой продукции и дебиторской задолженности.