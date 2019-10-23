Банк России снизит ставку на 50 б.п. в октябре и на столько же в декабре
Рынок готовился к тому, что на заседании 25 октября ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 25 б. п., однако всего за несколько часов до начала "периода тишины" председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отчетливо просигнализировала, что изменение ставки будет более значительным.
Теперь мы ожидаем, что на октябрьском заседании она будет снижена на 50 б. п. до 6,50%, а если глобальный фон останется благоприятным, то в декабре будет возможно снижение ставки еще на 50 б. п.
Мы также ожидаем, что в пятницу регулятор понизит прогноз инфляции на конец года с 4,0-4,5% до 3,0-3,5%, поскольку очевидно, что инфляция держится ниже целевых 4,0% и даже может замедлиться до 2,5% в 1К20.
По нашему мнению, столь существенное снижение ключевой ставки позволит удержать инфляцию в 2П20 в диапазоне 3,0-3,5%.
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