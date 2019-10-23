Ночью Американский институт нефти (API) сообщил, что на прошлой неделе запасы нефти в хранилищах США значительно выросли — на 4,5 млн барр. до 437 млн барр. (последняя оценка Управления энергетической информации США (EIA) составляла 434,8 млн барр.). Это увеличение было обусловлено ростом суточного импорта на 0,14 млн барр. до 7,1 млн барр., несмотря на повышение объемов переработки на 0,13 млн барр./сут. Данные по нефтепродуктам оказались более оптимистичными: запасы бензина сократились на 0,7 млн барр., дистиллятов — на 2,8 млн барр.

Впрочем, это не помогло нивелировать значительный рост запасов нефти. После выхода этих данных котировки Брент отступили на $0,2/барр. до отметки $59,5/барр., где и держатся сегодня утром. Теперь инвесторы готовятся к сегодняшней публикации аналогичной еженедельной статистики EIA. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает, что она покажет рост запасов нефти на 3,0 млн барр., снижение запасов бензина на 2,2 млн барр. и уменьшение запасов дистиллятов на 2,7 млн барр. Мы ожидаем, что EIA сообщит об увеличении запасов нефти приблизительно на 2-3 млн барр., что несколько ниже консенсус-прогноза и оценки API.

Кроме того, оптимистичные данные по нефтепродуктам, вероятно, с лихвой компенсируют рост запасов нефти и, на наш взгляд, помогут цене Брент подняться выше $60/барр. во второй половине дня. Отметим, что при таком сценарии котировки этого сорта сначала протестируют техническое сопротивление на отметке $60,3/барр. (уровень коррекции Фибоначчи), а если они успешно преодолеют его, то выйдут на 50-дневное скользящее среднее на уровне $60,5/барр.

Мы обращаем внимание на то, что мы скорректировали целевую цену Брент на 4К19. Хотя мы по-прежнему считаем, что есть потенциал роста котировок Брент в 4К19 на фоне сохраняющихся рисков предложения и вероятного прогресса на переговорах между США и Китаем, но теперь мы заняли более консервативную позицию, и наш прогноз цены Брент на конец года был скорректирован с $68/барр. до $64/барр.



