И вновь недолет. Казалось бы, уже ничего и не мешает индексам (по крайней мере, индексу S&P500 уж точно!) в очередной раз в этом году переписать исторические максимумы. После очень даже успешных торгов в понедельник и вторник в отсутствие значимых экономико-политических событий должен был бы поддержать образовавшийся слабоповышательный тренд и вывести рынок на более высокую рекордную орбиту.

И в первой половине дня этому вроде бы способствовало все. И в первую очередь продолжающая выходить достаточно сильная корпоративная отчетность. Однако ключевым, как это часто бывает в таких случаях, оказалось слово «вроде бы». Если бы да кабы… Как известно, история не имеет сослагательного наклонения. И мы получили вчера то, что получили.

Если открытие основной торговой сессии прошло еще на позитиве и индексы вылетели на несколько десятых процента в зеленую зону, то затем энтузиазм покупателей на глазах стал вянуть, и вторая половина дня прошла уже под диктовку продавцов. Лучше всех держался индекс Dow Jones (DJIA-30), в основном, за счет хорошего спроса в акциях медицинских компаний, а также за счет наконец-то появившихся покупателей в акциях Boeing (BA, +1,79%), где был прерван 3-х дневный sell-off, приведший к 12-ти процентной потери капитализации. Но даже здесь во второй половине торгов пошли продажи и старина Dow, так же как и его младшие собратья — индексы S&P500 и Nasdaq в итоге завершил день в минусе. Таким образом рынок в очередной раз откатился от максимумов и в очередной раз покорение новых исторических вершин отложено на неопределенное будущее. Ну нет сейчас у инвесторов ни сил, ни желания идти наверх!

Хотя выходящая корпоративная отчетность вселяет надежды на светлое будущее. Так, неоспоримым героем вчерашнего дня стала компания Biogen (BIIB, +26,11%), которая порадовала своих инвесторов не только великолепными финансовыми показателями по итогам 3-го квартала, но также и новостью о том, что ее препараты для лечения болезни Альцгеймера находятся на последней стадии сертификации в FDA (Food and Drugs Administration) и с большой вероятностью уже в скором будущем будут доступны массовому потребителю. Эта информация стала «взрывом бомбы», и еще на премаркете акции компании ракетой улетели в поднебесье, прибавляя более 40% к закрытию понедельник. К концу дня правда прошла небольшая фиксация прибыли, но все равно котировки акций в итоге выросли более чем на четверть.

А вот главными лузерами вчерашнего дня стали акции компаний, работающие с большими базами данных. Основной удар здесь пришелся на акции социальных сетей и в первую очередь на акции Facebook (FB, —3,91%) и Twitter (TWTR, —3,19%), а также ведущих мировых платежных систем Visa (V, —3,16%), MasterCard (MA, —4,75%) и PayPal (PYPL, —4,02%). Однако столь дружное и достаточно значительное падение акций этих компаний вряд ли будет иметь сколько-нибудь значимое продолжение.

Ожидания рынка 23 октября

Сегодня нас ждет один из интереснейших дней с точки зрения выхода корпоративной отчетности. Фактически любая компания из того созвездия, чья отчетность должна выйти как до начала торгов, так и сразу после их окончания, способна повлиять на настроение участников рынка и качнуть рынок как в одну, так и в другую сторону.

И все же главными реперными точками будет выход отчетности от компании Boeing (BA) до открытия рынка и одного из непререкаемых лидеров технологического сектора компании Microsoft (MSFT) уже вечером после закрытия основной торговой сессии. Если отчетность от Боинга многие и аналитики, и участники рынка ждут хоть и с надеждой, но с явным опасением, то от Microsoft все единодушно ждут исключительно хороших результатов. Здесь работает принцип — если не Microsoft, то кто?

А больше сегодня ничего особенного и нет. Макроданные не выходят, политики пока «затихарились», и только нефть способна преподнести какой-нибудь сюрприз в момент выхода данных о ее запасах. Но нефть непредсказуема и ветренна и поэтому особо на нее надеяться нечего. Тем более, что аналитики ждут роста запасов и поэтому она уже заранее с утра на всякий случай падает. К счастью, в последние дни влияние нефти на котировки акций ослабло и можно надеяться, что если волатильность на нефтяном рынке будет не слишком большой, то участники фондового рынка этого просто не заметят или же проигнорируют.

Короче, по итогам первой половины дня на рынке царит спокойствие, которые вполне возможно распространится и на основную торговую сессию. И тогда все, что мы увидим — это попытка вернуться на исходные позиции понедельника, которые мы покинули в ходе вчерашних торгов. И плюс полпроцента — это будет вполне закономерным результатом для сегодняшнего будет надеяться достаточно спокойного дня. Если, конечно, не подведет выходящая отчетность корпораций!