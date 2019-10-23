Рынок акций РФ: для продолжения роста не хватает сил, для снижения – поводов
В середине недели российский рынок акций консолидируется, курсируя вблизи отметки 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Дальнейший рост сдерживают такие факторы как коррекция на азиатских площадках (Hang Seng просел на 0,82%, Shanghai Composite потерял 0,43%) и слабость ценовой динамики нефти. В целом небольшая техническая «пауза» после нескольких сессий роста достаточно закономерна. Для продолжения повышательного тренда отечественному рынку нужен новый импульс.
В свою очередь аппетиты к риску поддерживаются надеждами на продолжение сближения позиций США и КНР в торговых переговорах, ожиданиями монетарных стимулов, переносом сроков Brexit и по-прежнему в целом благоприятными финансовыми отчетами американских компаний за III квартал. В четверг свои финрезультаты представят такие гиганты как Amazon, Visa и Intel.
Завтра состоится заседание ЕЦБ. Европейский регулятор, по ожиданиям аналитиков, не станет менять ни ключевую, ни депозитную ставку. Наиболее важной будет риторика ЕЦБ в отношении запуска нового количественного смягчения, анонсированного на 1 ноября. Через неделю скажет свое слово насчет базовой ставки ФРС США. Рынки практически не сомневаются в том, что американский регулятор понизит ставку на 25 б.п. Согласно данным Fed Rate Watch, на данный момент в этом уверены 93% инвесторов.
В свете ожидания монетарных шагов интересно оценить макростатистику, на которую будет богат завтрашний день. Выделим прежде всего предварительные оценки производственного PMI и PMI в секторе услуг Германии и еврозоны, данные по базовым заказам на товары длительного пользования за сентябрь в США. Кроме того, из американской статистики важны продажи нового жилья в сентябре и предварительные PMI за октябрь.
В России компании НЛМК и Mail.ru Group опубликуют финансовые результаты за III квартал 2019 года, а Евраз и Полиметалл опубликуют операционные результаты за аналогичный период.
По нашим оценкам, в условиях отсутствия очевидных драйверов для продолжения роста и сохранения котировок нефти вблизи текущих значений индекс Мосбиржи до конца недели продолжит формироваться в диапазоне 2790-2815 пунктов.
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