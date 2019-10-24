В среду, 23 октября, устойчивый рост индекса МосБиржи был продолжен. На высоких оборотах рынок поднимался уже 6 сессию подряд. В результате индекс добрался до уровня 2820 п.

Главным драйвером роста индекса стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза, подскочившие на 9,4%. В моменте их рост превышал 16% — были переписаны максимальные значения за 13 лет. Как и в случае сентябрьского импульса, никаких корпоративных новостей, способных оправдать столь мощное ралли, не обнаружено. Просто внезапно появился крупный покупатель. В результате, обыкновенные бумаги вновь стали дороже привилегированных. А общий объем торгов двумя типами акций Сургутнефтегаза оказался максимальным среди всех российских бумаг.

Природа данного явления остается загадкой. Даже если предположить, что компания вдруг изменит подход к управлению своей гигантской «денежной подушкой» (для этого не появлялось предпосылок), не совсем понятно, почему должны расти обыкновенные бумаги, ведь по ним традиционно платятся низкие дивиденды, а вот по «префам» выплаты привязаны к чистой прибыли. Так что пока можно только лишь делать догадки о причинах столь мощного движения в акциях, а конструктивного ответа на все вопросы найти не получается.

Из этой истории пока можно лишь сделать вывод, что при работе с короткими позициями в акциях Сургутнефтегаза обязательно нужно ставить близкие стоп-заявки, так как бумаги имеют свойство резко взлетать без предупреждения.

Тем временем более оправданное восходящее движение ожидаемо наблюдается в акциях Лукойла (+1,97%). Рост дивидендов, байбэк, а также погашение части бумаг — все это оправдывает устойчивый подъем. В среду цена вплотную подошла к историческим максимумам около 6000 руб. При спокойном фоне есть все шансы на преодоление этой отметки. Более того, в таком случае следующие локальные цели сместятся в сторону 6300-6450 руб.

Российский рынок в целом продолжает демонстрировать относительную силу, отражая интерес к нашим акциям со стороны инвесторов, ищущих более высокие доходности на фоне низких или отрицательных ставок во многих странах, а также ожиданий падения ставок и в самой России. В пятницу ЦБ может опустить ключевую ставку на 0,25-0,5%.

За последние 15 сессий индекс ОФЗ (RGBI) рос в 14 случаях. Накануне уже по привычке были переписаны исторические максимумы.

За последний месяц доходность однолетних гособлигаций опустилась как раз примерно на 50 б.п. В более длинных бумагах снижение доходности еще значительней. То есть гособлигации во многом уже заложили фактор снижения ставки на 0,5%. Причем неважно, произойдет это в пятницу одним решением или же будет осуществлено в два шага, на оставшихся заседаниях в этом году.

Вчерашний аукцион по размещению ОФЗ прошел весьма удачно. Минфин разместил выпуск 26228 с погашением в апреле 2030 г. на 30 млрд руб. по 109,53% от номинала. Объем спроса на 10-летние бумаги составил 79,63 млрд руб., превысив предложение в 2,65 раза.

Корпоративные облигации традиционно отстают в динамике от ОФЗ. Так что именно в среднесрочных и длинных выпусках российских компаний сейчас остается более значительный потенциал для положительной переоценки, чем в гособлигациях.

Сегодня ожидается публикация финансового отчета НЛМК за III квартал 2019 г. Вряд ли результаты будут восприняты рынком с оптимизмом, так как объемы продаж сократились, а цены снизились. В данный момент результаты предыдущего квартала уже не так важны, так как участники должны закладывать в цену ухудшение ценовой конъюнктуры на внутреннем рынке стали, которое наблюдается в IV квартале.

Также сегодня будут опубликован производственные результаты Полиметалла.

Центральным событием для мировых фондовых площадок станет заседание ЕЦБ, которое будет последним под руководством Марио Драги. Следующим главой регулятора станет Кристин Лагард. Значимость данного заседания оценивается как умеренно высокая. Консенсус сводится к неизменности как ключевой ставки на уровне 0%, так и депозитной ставки —0,5%. Основное внимание участников рынка будет уделено комментариям регулятора о целеполагании нового количественного смягчения (QE), запуск которого анонсирован на 1 ноября 2019 г.

Российскому фондовому рынку наконец-то начал помогать нефтяной фактор. В среду во фьючерсах Brent была предпринята попытка выйти наверх за пределы сложившегося бокового коридора $57-61. Рост произошел на фоне выхода статистики EIA о неожиданном снижении запасов сырой нефти в США и отсутствии роста добычи. Сегодня котировки с утра вновь опустились в рамки этой зоны, однако мы сохраняем умеренно положительный взгляд на дальнейшие перспективы. Ближайшим ориентиром наверху выступает район $63,5-64.

Отскок нефти сопровождался некоторым ослаблением рубля к американскому доллару. Обычно зависимость Brent и USD/RUB обратная, однако на коротких отрезках возможны отклонения в ту или иную сторону. Вчерашняя ситуация как раз позволила с ускорением отскочить стоимости нефти в рублях, к уровню 3900. Это создает благоприятный фон для акций нефтегазового сектора.

В целом по индексу МосБиржи сейчас складывается достаточно простая техническая картина. Формируется третья волна роста в сторону ключевого уровня сопротивления возле отметки 2850 п. Ранее этот рубеж дважды разворачивал восходящий тренд. В ближайшей перспективе мы можем увидеть повторный штурм 2850 п., так что есть шансы на обновление исторических максимумов. До них осталось около 1%. При этом отмечается высокая локальная перекупленность (4-часовой и часовой таймфреймы), которая может спровоцировать незначительную временную коррекцию по мере приближения к обозначенному техническому сопротивлению.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в среду незначительно выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают всего лишь на 0,03%, нефть Brent в минусе на 0,59%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия среды.