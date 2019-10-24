Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. В ходе азиатской сессии цены на нефть и индексы Китая незначительно снижаются, поэтому на открытии торгов в РФ рост возможен только за счет внутренних факторов по аналогии со вчерашним днем. Американские площадки возобновили рост после кратковременного снижения, что связано, прежде всего, с квартальными отчетами компаний, продолжающими переигрывать ожидания аналитиков по прибыли. Прибавили даже акции аутсайдера Boeing – компания предсказуемо ухудшила финансовые результаты, однако раньше времени планирует выйти на увеличенные объемы поставок новых самолетов. От пиковых значений акции авиапроизводителя упали на 23%, не исключено, что текущие значения являются минимумами, от которого начнется рост. Однако в плане отчетов важнейший день именно сегодня.

Сразу несколько наиболее важных и отслеживаемых компаний сообщат об итогах 3 квартала 2019. Дальнейшая динамика индексов США, прежде всего, будет зависеть от результатов Amazon, которые будут опубликованы после закрытия рынка, как и отчеты Intel и Visa. До открытия рынка будет доступен отчет Twitter, который сформирует настроения участников рынка в начале торгов. Помимо отчетов рынки вчера поддерживали комментарии властей относительно соглашения между США и Мексикой, Канадой, которое проходит заключительные технические согласования. В частности, Кудлоу считает, что эта сделка даже важнее соглашения с Китаем, хотя большинство инвесторов с ним бы поспорили. Вопрос Brexit остается нерешенным, но опасения «жесткого» сценария практически находятся на ноле. Никто не сомневается, что Европа предоставит очередную отсрочку, вчера проводились консультации по этом поводу, но вопрос о сроках этой отсрочки остается открытым.

Нефть, наконец, покинула пределы бокового диапазона на фоне сокращения недельных запасов на 1.7 млн. баррелей при ожиданиях роста, а также на продолжении спекуляций относительно снижения добычи после декабрьской встречи ОПЕК+. Brent выше 60 за баррель и может продолжить кратковременный рост. Несмотря на хороший спрос в ходе аукционов Минфина, рубль продолжил слабеть, реагируя на внешние рынки, сегодня это давление сократится.

Индексы РФ прибавили преимущественно за счет скачка цен на акции Сургутнефтегаз. Видимого повода не было, не исключено, что это инсайдерские покупки, подкрепленные уверенностью в том, что дивиденды по обык. акциям сравняются с привилегированными.