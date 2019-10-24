Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торговой сессии. Участники торгов продолжат оценивать возможные варианты пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке.

ПРОГНОЗЫ

Данные технического анализа указывают на возможность приостановки повышения индекса РТС вблизи уровня 1400 пунктов, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"На валютном рынке РФ в краткосрочной перспективе возможна стабилизация курса доллара к рублю в ожидании завтрашнего решения ЦБ РФ по ключевой процентной ставке", — добавил он.

В четверг поддержку рублю смогут оказать высокие котировки нефти, прогноз по курсу 63,60-64,35 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,2-0,3% на позитивной корпоративной отчетности.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются в пределах 0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,7%, японский Nikkei 225 вырос на 0,55%, шанхайский Shanghai SE Composite Index снижается на 0,1%.

Стоимость нефти коррекционно опускается на 0,3% до 61,01 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1132 доллара против 1,1132 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду закрылся ростом, импульс которому придали бумаги "Сургутнефтегаза", взлетевшие на рыночных слухах, и другие бумаги нефтегазового сектора, поднявшиеся на вечернем росте котировок нефти, следует из динамики торгов Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,69%, до 2821,58 пункта, индекс РТС — на 0,35%, до 1392,47 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 22 копейки и составил 63,95 рубля, евро — на 24 копейки до 71,15 рубля, следует из данных Московской биржи.