Центральным событием вчерашнего дня на рынке ОФЗ стал еженедельный аукцион, на котором Минфин предложил инвесторам выпуск ОФЗ-26228 с лимитом 30 млрд руб. Спрос оказался ожидаемо высоким: объем заявок составил 79,6 млрд руб. В итоге Минфин продал весь запланированный объем, в результате чего соотношение спроса и фактического размещения составило 2,7x против 2,1x на аукционе 2 октября, когда ОФЗ-26228 размещался в последний раз. Неожиданностью стало то, что Минфин удовлетворил всего три заявки (одну на 11 млрд руб. и две – на 9,5 млрд руб.). При этом все три заявки были конкурентными, что, на наш взгляд, свидетельствует об активном участии иностранных инвесторов.

На вторичном рынке день начался снижением доходностей на 2–5 бп. Однако во второй половине сессии произошел небольшой разворот, и в итоге большинство бумаг закрылось ниже в доходности на 2–3 бп. Лучший результат показали среднесрочные выпуски: ОФЗ-26229 (YTM 6,3%) снизился в доходности на 5 бп, ОФЗ-26222 (YTM 6,21%) – на 4 бп. На другом конце спектра оказались ОФЗ-26218 (YTM 6,6%) и ОФЗ-26221 (YTM 6,66%) – первый закрылся на уровнях вторника, доходность второго снизилась всего на 1 бп. Флоутер ОФЗ-29006 прибавил в цене 0,1 пп. Объем сделок с ОФЗ на Московской бирже по сравнению с предыдущим днем упал вдвое, составив 30 млрд руб. (1,2x среднедневного оборота за последний месяц). Между тем локальные 10-летние выпуски других развивающихся стран по итогам дня снизились в доходности 2–4 бп.

Проанализировав текущие оценки кривой ОФЗ, мы пришли к выводу, что при текущих фундаментальных условиях потенциал дальнейшего снижения доходностей ОФЗ на среднесрочном горизонте ограничен. Кривая ОФЗ уже полностью заложила в цены снижение ключевой ставки Банка России на 100 бп. Так что даже если в предстоящую пятницу Совет директоров ЦБ решит снизить ставку на 50 бп, это не станет сюрпризом для рынка. Между тем наши макроэкономисты не уверены в том, что регулятор будет смягчать свою денежно-кредитную политику так быстро, как этого ожидает рынок. За последний месяц длинные ОФЗ заметно опередили аналоги развивающихся стран, и Россия больше не предлагает самые высокие реальные доходности среди развивающихся стран. Объем вложений иностранных инвесторов в ОФЗ в абсолютном выражении находится на историческом максимуме, при этом доля нерезидентов на рынке близка к максимуму, зафиксированному в марте 2018 г. (с корректировкой на неликвидные выпуски). На наш взгляд, конъюнктура на мировых рынках продолжит оказывать поддержку активам развивающихся стран, поскольку ведущие центробанки, как мы полагаем, продолжат реализовывать стимулирующую политику. Между тем в краткосрочной перспективе мы видим риск повышательной коррекции индекса доллара (DXY), что может несколько ухудшить настроения на рынках развивающихся стран.

На этом фоне мы закрываем нашу торговую идею Покупать ОФЗ-26221 (YTM 6,64%). За период с ее открытия 11 октября доходность ОФЗ-26221 снизилась на 32 бп, преодолев нашу целевую отметку на уровне 6,75%.