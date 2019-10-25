Снижение выручки в 3кв. составило 8% кв./кв. ($2,58 млрд.) и 18% г/г. Ухудшение кв./кв. наблюдается и в падении EBITDA Группы на 11% (-36% г/г) и рентабельности по этому показателю до 25% (32% в 3кв. 2018г.). Свободный денежный поток снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 3% до $249 млн.

НЛМК представил слабые финансовые результаты за 3кв. и 9М 2019г. Снижение выручки в 3кв. составило 8% кв./кв, что связано с сокращением объемов продаж из-за уменьшения поставок полуфабрикатов при продолжающемся капитальном ремонте на ключевых активах Группы. Сказалось и падение цен на сталь на зарубежных рынках. Так, в США снижение цен на плоский прокат в 3кв. составило 5-8% кв./кв. (-26-35% г/г), в Европе зафиксировано снижение на —3-6% кв./кв. (-16-21% г/г), но за счет сезонного спроса в России в долларовом выражении цены выросли на 1-2% кв./кв. (+2% г/г). Увеличение продукции с высокой добавленной стоимостью с 37% до 39% в 3 кв. частично компенсировало потери в выручке. Слабость спроса на сталелитейную продукцию на внешних рынках подтверждается продолжением снижения экспортных продаж. Снижение выручки на рынках США (-23% кв./кв.) и ЕС (-40% кв./кв.) привело к увеличению доли российского рынка в консолидированной выручке с 41% до 45%.

Падении EBITDA Группы на 11% кв./кв. (-36% г/г) и рентабельности по этому показателю до 25% (32% в 3кв. 2018г.) из-за того, что снижения цен на конечную продукцию оказался выше, чем цен на сырье. НЛМК ожидает увеличения объемов производства стали на фоне завершения капитальных ремонтов на 4кв., однако, по нашему мнению, сезонное снижение спроса на внутреннем рынке скажется негативно на финансовых показателях компании в конце года.