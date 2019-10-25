Сегодня ожидается одно из самых интересных заседаний Банка России за последнее время (пресс-релиз в 13:30 мск). С одной стороны, Эльвира Набиуллина неделю назад послала достаточно четкий сигнал рынку о готовности действовать «более решительно», что участники рынка однозначно интерпретировали как сигнал к снижению ставки на 50 бп. С другой стороны, распределение голосов аналитиков, опрошенных Bloomberg, все еще смещено в сторону менее агрессивного движения на 25 бп (24 голоса против 16 голосов). Мы в меньшей группе, ожидая снижение ставки на 50 бп.

Аргументов для быстрого снижения ставки достаточно. Быстрое замедление инфляции (3.8% г/г на 21 октября) обусловлено не одноразовыми факторами, а отражает слабость спроса в экономике. На этом фоне, Банк России вероятно пересмотрит прогнозный диапазон по инфляции на конец года на 50 бп с текущих 4.0-4.5% г/г до 3.5-4.0% г/г и сделает соответствующую подстройку ключевой ставки.

В дополнение, риски со стороны фискальной политики уменьшились: заявления Антона Силуанова о планах равномерно тратить средства ФНБ в 2020-2022 гг. не создают угроз для инфляции. Сегодня утром СМИ пестрят заголовками о планах ослабить бюджетное правило для предоставления льгот проектам в Арктике – комментарии официальных представителей власти, однако, пока не подтверждают рассмотрение данной опции.

Ключевые сомнения относительно скорости снижения ключевой ставки остаются на стороне инфляционных ожиданий. Вчера ЦБ сообщил, что в октябре инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед замедлились до 8.3% против 8.6% в сентябре. Мы полагаем, что этот темп замедления можно рассматривать как крайне умеренный, в условиях более быстрого замедления регистрируемой Росстатом инфляции.

Вероятнее всего, сдержанная динамика показателя объясняется переходом на зимние тарифы услуг ЖКХ и сезонным ростом цен на мясо и молочную продукцию, что население чувствует особенно остро в условиях медленного роста заработных плат. Безусловно, такая природа ожиданий не вызвана инфляционными факторами, однако повышенные значения оценок населения сохраняют вторичные инфляционные риски. Кроме того, отложенные до конца года траты на национальные проекты все еще несут в себе дополнительные риски.

В стоимость активов (в частности, облигаций) уже заложено снижение ключевой ставки на 75-100 бп до конца года. Поэтому, если регулятор будет действовать в рамках заложенного рынком сценария (снижение на 50 бп и умеренно мягкая риторика в пресс-релизе), то такое решение не приведет к высокой волатильности на вторичных торгах. Однако любое отклонение от сценария в жесткую сторону (снижение на 25 бп или сигнал о нежелании снижать ставку до конца года) вызовет значительную коррекцию в стоимости российских активов.