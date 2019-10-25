Цикл снижения ставки ЦБ РФ будет продолжен
Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 6,5%. Это сильнее, чем предполагалось нашим базовым сценарием (-0,25 п.п. до 6,75%). Регулятор сохранил заявление, что при условии развития ситуации в соответствии с его базовым прогнозом будет рассматриваться целесообразность снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. При этом, прогноз по инфляции был существенно понижен, а прогноз роста ВВП остался неизменным.
Одновременно ЦБ признал превышение дезинфляционных рисков над инфляционными (раннее он говорил об их сбалансированности). Банк России существенно снизил прогноз инфляции (с 4%-4,5% до 3,2%-3,7% на конец 2019 года и с 4% до 3,5%-4% на конец 2020 года). Новая прогнозная оценка, на наш взгляд, стала более адекватной.
Наш текущий прогноз по инфляции на конец 2019 года соответствует нижней границе прогноза ЦБ (3,2%); прогноз на 2020 год (3,4%) отражает вероятное сохранение дезинфляционных процессов в экономике в среднесрочной перспективе.
Таким образом, с учетом превалирования дезинфляционных факторов и более активного смягчения процентной политики Банком России, мы понизили прогноз по ключевой ставке на конец 2019 года с 6,5% до 6,25% и до 6% в начале 2020 года. С учетом текущих прогнозов инфляции и роста экономики, уровень ставки в 6% мы рассматриваем как сбалансированный и обеспечивающий сохранение макроэкономической стабильности. Впрочем, интенсивность и глубина дальнейшего смягчения процентной политики будет зависеть от силы дезинфляционных процессов, которые пока расширяются.
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