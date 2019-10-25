Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых. Решение отражает динамику долгового рынка, где ставки индикативных трехлетних ОФЗ упали к концу октября до 6,1% годовых против 7% в начале осени, и нетипично низкую, практически нулевую инфляцию в сентябре и октябре.

Низкие ставки предопределяют низкие темпы роста денежных агрегатов и базы. Двукратное снижение темпов роста денежных агрегатов РФ по сравнению с периодом 2000-2011 года, как представляется, предопределило схожее по темпам падение средних темпов прироста ВВП РФ, реальных розничных продаж и промпроизводства.

В условиях сравнительно низкой монетизации экономики, если российским руководством ставится задача ускорения ВВП, она должна решаться за счет ускорения прироста денежной базы и массы от текущих уровней, что, в итоге, означает более высокие ключевые ставки ЦБР.

В противном случае, будет происходить дальнейшее наращивание дивергенции между справедливым уровнем инфляции, определенным скоростью обращения денежной массы, и фактическим уровнем инфляции, предопределенным политикой ужесточения экономических условий. Такая ситуация представляется непродуктивной для решения задачи ускорения экономического роста.

С учетом прироста ИПЦ РФ в октябре-декабре на основе сезонных данных за последние последние 4 и 17 лет, принимая во внимание активизацию антидефляционных и стимулирующих мер на ряде крупнейших внешних рынках, а также отложенный эффект от повышения НДС и фактор ускорения роста бюджетных расходов в РФ, кратко- и среднесрочный потенциал дальнейшего замедления инфляции и снижения ставок ЦБР представляется существенно ограниченным. Несмотря на инфляционный спад 2019 года, на мировых рынках продолжается постепенное повышение инфляционных рисков. Это обстоятельство косвенно отражает сегодняшний пресс-релиз ЦБ, где указано сохранение проинфляционных рисков «на более длинном горизонте», правда, под влиянием внутренних условий.

С учетом необходимости ускорения экономического роста, возможным представляется сохранение ключевой ставки на текущем уровне в ближайшие кварталы. При реализации обозначенного выше сценария ускорения инфляции в 2020 – 2021 гг., ЦБР будет вынужден вернуться к политике повышения ключевой ставки.