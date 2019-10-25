Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания против доллара и евро. При этом в начале недели рубль преимущественно терял позиции, однако в конце вернул их обратно. Евро продемонстрировал более слабую динамику на фоне его ослабления на форексе ниже 1,11 доллара.

Фактором динамики курса рубля оставались внешние сигналы, прежде всего, с рынка нефти. Однако ожидания решения ЦБ РФ по ключевой ставке и само оно оказались более влиятельны на колебания курса рубля.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю почти не менялся около 63,8 рубля, евро снижался на 60 копеек до 70,6 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 3,9 тысячи против 3,8 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ ПОЛУЧИЛ СИЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ СИГНАЛЫ

Рубль начал неделю осторожным ростом к доллару и евро. Спрос на рисковые активы поддерживался ростом надежд на выход Великобритании из состава Евросоюза с договором.

Спрос на рубли опирался на ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, повышающего интерес инвесторов к облигациям федерального займа (ОФЗ). Правительство РФ будет только приветствовать более решительное снижение ключевой ставки, и условия для этого есть, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Поддержка российской валюте приходила и от спроса на рублевую ликвидность. Так, в октябре совокупные выплаты в бюджет налогов и акцизов составят порядка 1,680 триллиона рублей. Пик налогового периода приходился на текущую неделю.

Кроме того, НЛМК и "Полюс" выплачивали примерно по 22 миллиарда рублей дивидендов, "Новатэк" — 43 миллиарда, "Роснефть" — 163 миллиарда рублей.

Рынок нефти также поддерживал курс рубля, опираясь в свою очередь на сообщения СМИ о том, что страны ОПЕК+ могут рассмотреть возможность дополнительного сокращения добычи нефти на декабрьском заседании.

Однако в середине недели, несмотря на все плюсы для рубля (к налоговому и дивидендному периоду добавился Минфин РФ, в очередной раз удачно разместивший ОФЗ) инвесторы задумались о двоякости агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Сбербанк опубликовал ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ в октябре на 0,5 процентного пункта и, возможно, еще на 0,5 процентного пункта в декабре, в результате чего она может достичь 6% годовых.

На этом фоне нерезиденты стали откупать подешевевшую валюту. При таких (как описал Сбербанк) снижениях ключевой ставки carry trade становится уже не таким прибыльным, как ранее, особенно с учетом исторической волатильности рубля.

Даже подскочивший за день на 2,5% рынок нефти смог лишь немного сгладить слабую динамику рубля. Влияние на нефтяные котировки оказала статистика минэнерго США, согласно которой коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 октября, уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 433,2 миллиона баррелей. Аналитики наоборот ожидали роста показателя на 2,2 миллиона баррелей.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели валюта РФ провела в растущем тренде, отыгрывая правило: "продавай на ожиданиях, покупай на новостях". Банк России, как и ожидалось, впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

При этом четких сигналов о дальнейших шагах не было дано. ЦБ РФ по-прежнему планирует оценивать целесообразность снижения ставки на одном из ближайших заседаний. Регулятор будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Таким образом, с одной стороны, ожидание снижения ставки пока продолжает поддерживать спрос на рублевый госдолг, что показал успешный аукцион Минфина РФ, полностью разместившего бумаги на 30 миллиардов рублей (по номиналу) при спросе в 79,63 миллиарда.

С другой стороны, смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ является негативным сигналом для рубля, поскольку понижает доходность рублевых активов и толкает инвесторов к сокращению инвестиций в них с выходом в валюту.

В этих условиях курс рубля, скорее всего, пока стабилизируется около достигнутых уровней в ожидании внешних сигналов от ФРС и от переговорщиков по торговле между США и Китаем.