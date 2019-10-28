Ключевым событием пятницы стало заседание Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Регулятор снизил ключевую ставку на 50 бп, до 6,50% и пересмотрел свой экономический прогноз. В частности, значительной корректировке в меньшую сторону подверглась ожидаемая траектория инфляции. Между тем риторика пресс-релиза осталась в целом без изменений по сравнению с сентябрем: регулятор продолжит опираться на поступающие данные. Участники рынка восприняли пресс-релиз как в целом мягкий, поскольку ставки FRA снизились на 7–10 бп, и FRA 9x12 сейчас торгуется на отметке 6,30% против спотовой 3-месячной Mosprime на отметке 7,03%. Ставки NDF также опустились примерно на 7–13 бп, и 12-месячная закрылась на отметке 5,84% (-7 бп). Ставки процентных свопов снизились на 5–9 бп по всей длине кривой, однако ставки кросс-валютных свопов практически не изменились. Таким образом, базис продолжил повышаться.

Между тем отток ликвидности, связанный с уплатой налогов, оказал повышательное давление на ставки овернайт. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа выросла на 19 бп, до 6,82%, а закрытие произошло на отметке 6,97%, на 17 бп выше, чем накануне. По нашим оценкам, в результате налоговых перечислений, остатки банков на корсчетах, на утро пятницы составившие 2,6 трлн руб., опустились ниже 2,0 трлн руб. Сегодня российские компании платят налог на прибыль, так что повышательное давление на сегмент однодневных ставок сохранится.