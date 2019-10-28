Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 50 бп, что совпало с нашим прогнозом (большинство опрошенных Bloomberg экономистов ожидали движения на 25 бп). Риторика регулятора осталась неизменной: ЦБ не исключает возможность снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний в случае реализации базового сценария по инфляции. Однако параметры инфляции в базовом сценарии были пересмотрены с 4.0-4.5% на конец 2019 года до 3.2-3.7%, что превзошло наши ожидания (мы ожидали пересмотр до 3.5-4.0%).

Регулятор продолжает отмечать, что замедление инфляции вызвано, в первую очередь, слабым потребительским спросом, что можно рассматривать как аргумент к ожиданию устойчивого замедления инфляции в среднесрочной перспективе. Кроме того, Банк России отметил снижение рисков со

На этом фоне, мы видим условия для продолжения снижения ключевой ставки на заседании в декабре, в нашем базовом сценарии на 25 бп. Однако более сильный пересмотр прогноза по инфляции говорит и о возможности снижения ставки на 50 бп, если фактическая инфляция будет вблизи нижней границы заявленного ЦБ диапазона. Кроме того, улучшенный прогноз по инфляции на 2020 год в силу снизившихся инфляционных рисков стороны фискальной политики, что поддерживает его решение о переходе к более быстрому снижению ключевой ставки.(3.5-4.0% против «вблизи 4%» на прошлом заседании) говорит о возможности продолжения движения и в 2020 году (до 5.75%).

Реакция российских активов на решение ЦБ оказалась положительной: доходности ОФЗ сдвинулись еще на 6-9 бп вниз, курс USD/RUB по итогам торговой сессии снизился до 63.88 (-0.3%, внутридневной минимум 63.64).