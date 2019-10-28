Мы ожидаем, что выручка компании снизится на 15% к/к до 185 млрд руб., EBITDA сократится на 21% к/к до 55 млрд руб., чистая прибыль составит 376 млрд руб., что в 5,4 раза выше показателя кварталом ранее.

Согласно нашим расчетам, основное давление на выручку компании оказали падение средней цены на нефть на 10% к/к, вследствие чего сократились доходы от продажи жидких углеводородов. Также негативный эффект оказали снижение цен на газ Европе и падение объема реализации газа компании. В следствие этих факторов EBITDA компании также сократилась.

В отчетности Новатэк отразит доход от продажи 30% Арктик СПГ, в результате чего, мы ожидаем, что чистая прибыль компании кратно вырастет. При этом, стоит отметить, что Новатэк корректирует чистую прибыль на разовые статьи отчетности при определении дивидендов.

Мы считаем, что отчетность не окажет влияния на акции компании, так как операционные данные Новатэка, цены и макростатистика за отчетный период уже известны инвесторам и заложены в цене акций.