Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательным
На прошедшей неделе на глобальных рынках настроения продолжили улучшаться, чему способствовали ожидания сделки по Brexit между Соединенным королевством и континентальной Европой, а также продолжения монетарного стимулирования со стороны ФРС США и прогресса в торговых переговорах США и Китая. В итоге доходности 10-летних гособлигаций США умеренно повышались, в рисковых активах наблюдался рост котировок. В частности, CDS ключевых развивающихся стран демонстрировали уверенное сужение. Индексы еврооблигаций EMBI+ и CEMBI прибавили 0,2% и 0,1%. Аналогичные индексы российских евробондов, EMBI+ Russia и CEMBI Russia, подросли на 0,1% и 0,3% соответственно.
На рублевом долговом рынке преобладали позитивные настроения вследствие смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Российский регулятор снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5%, при этом существенно уменьшил прогноз по инфляции на конец года – до 3,2%-3,7% с 4,0%-4,5%, а также отметил вероятность очередного снижения ставки до 2019-го. Кривая ставок ОФЗ опустилась еще на 15 б.п. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили по 0,5%.
На текущей неделе основным событием станет заседание ФРС США. По всей видимости, американский регулятор снова снизит базовую ставку, что, в частности, окажет поддержку котировкам еврооблигаций развивающихся рынков.
Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательным благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев. При этом в настоящий момент высокий интерес представляют корпоративные облигации, которые до конца не отыграли снижение ставок по ОФЗ, наблюдавшееся в последние две недели.
Рубль
На прошедшей неделе рубль консолидировался вблизи достигнутых уровней вместе с остальными валютами развивающихся стран. В ближайшее время на котировки рубля может оказывать влияние изменение глобального аппетита к риску, в частности, из-за заседания ФРС США. На краткосрочном горизонте целевой диапазон российской валюты – 63,5-64,5 за американский доллар.
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