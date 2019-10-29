Сбербанк в четверг, 31 октября, представит финансовые результаты за 3К19.

Мы ожидаем, что на прибыль банка окажут давление расходы, рост которых опережал рост выручки в 3К19, а также разовые статьи, связанными с продажей DenizBank. Восстановление чистой процентной маржи, вероятно, откладывается еще на один квартал, оставляя надежды на снижение стоимости фондирования в 4К19. В то же время стоимость риска за 9М19 указывает на то, что прогноз менеджмента на 2019 г. может быть консервативным. Наш прогноз примерно на 2% ниже консенсус-прогноза, и мы ожидаем лишь незначительной реакции рынка на отчетность. В то же время поддержку акциям оказывают низкие оценки стоимости (1x 2020F P/BV, что на 13% ниже среднего мультипликатора за 2 года) и дивидендная доходность на уровне 8-9%.

Мы ожидаем, что чистый процентный доход немного снизится – на 1% г/г (однако будет на 1% выше к/к) при чистой процентной марже на уровне 5,14% (-4 б. п. к/к). Восстановление ЧПМ, судя по всему, откладывается еще на один квартал, главным образом, на фоне факторов, связанных с учетом по МСФО 9, тогда как снижение стоимости фондирования, вероятно, окажет поддержку в 4К19 (уже в сентябре ЧПМ по РСБУ выросла 30 б. п. м/м). Рост комиссионного дохода, вероятно, ускорится в 3К19 до 9% г/г (против 3% в 2К19), приблизившись к годовому прогнозу.

Мы ожидаем, что операционные расходы вырастут на 10% г/г на фоне индексации зарплат в июле (тогда как индексация зарплат в 2018 г. произошла в октябре). Стоимость риска, вероятно, вернется к уровню 1,1% в 3К19, хотя стоимость риска за 9М19 на уровне 0,7%, по нашей оценке, указывает на то, что прогноз менеджмента на 2019 год может оказаться консервативным.

В итоге чистая прибыль от непрерывной деятельности снизится на 1% г/г и на 13% к/к, по нашим оценкам, что немного (на 2%) ниже консенсус-прогноза. На фоне убытка по курсовым разницам, связанного с продажей DenizBank (о чем банк сообщил на телефонной конференции по результатам 2К19) совокупная чистая прибыль снизится на 39% г/г.