Подготовка к IPO "Яндекс.Такси" продолжается: позитивно
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, компания Яндекс (YNDX US; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $48,3) готовится к IPO Яндекс.Такси. Как сообщается, организаторами предстоящего размещения могут выступить Goldman Sachs и Morgan Stanley; компания рассматривает двойной листинг – в России и в США, потенциальный диапазон оценки стоимости актива составляет $5-8 млрд. Нас не удивляет время появления этой информации. Эта тема (которая воспринимается на рынке как самый сильный драйвер YNDX) почти исчезла из поля зрения инвесторов в последние месяцы, тогда как сейчас рост ожиданий IPO может сыграть роль позитивного фактора, нейтрализующего настороженное отношение к бумагам YNDX в связи с законодательными инициативами по иностранному участию в капитале крупнейших российских Интернет-компаний.
Мы считаем, что IPO Яндекс.Такси состоится не ранее весны будущего года, так как нынешняя неопределенность по поводу закона об иностранном участии в капитале крупнейших российских Интернет-компаний является главным препятствием для любых крупных иностранных инвестиций в российский Интернет-сектор. Кроме того, до момента выхода на IPO компания должна будет закрыть сделку по покупке актива “Везет”.
Индикативный диапазон стоимости потенциального IPO Яндекс.Такси составляет $8,9-14,2 за одну акцию Яндекса, тогда как мы в своей финансовой модели консервативно учли $7,6/акцию. В целом мы считаем любые новости, свидетельствующие о подготовке к IPO Яндекс.Такси, позитивными для акций компании.
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