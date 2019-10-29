Сбербанк 31 октября опубликует отчетность по МСФО за 3к19.

Как мы полагаем, Сбербанк вновь покажет смешанную динамику: годовой рост нормализованной прибыли несколько замедлится, прибыль составит 229 млрд руб. (на уровне годичной давности, ROE – 22,3%), при этом из-за разового убытка после уплаты налогов в размере 75 млрд руб. в связи с продажей DenizBank прибыль за квартал будет равняться 154 млрд руб. (соответствует ROE на уровне лишь 15,2%).

Больше всего нас беспокоит снижение чистой процентной маржи (на 10 бп к/к), поэтому, как мы ожидаем, основной темой обсуждения в ходе телеконференции будет динамика доходов от основной деятельности. Наша целевая цена на 12 месяцев прежняя – 390 руб. за одну обыкновенную акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 71%. По бумагам Сбербанка подтверждаем рекомендацию Покупать.

Чистый процентный доход в 3к19, по нашей оценке, сократится на 1,1% г/г, несмотря на рост кредитного портфеля на 6,0%. Как мы полагаем, чистая процентная маржа упадет еще на 10 бп к/к и 66 бп г/г ввиду уменьшения доходности активов из-за снижения ставки Банка России и конкурентного давления на процентные ставки по кредитам как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Рост чистого комиссионного дохода должен ускориться до 9,7%, приблизившись к прогнозу руководства на весь 2019 г., однако рост операционных расходов остался выше ожидаемого уровня инфляции на фоне двойного эффекта индексации заработной платы, который должен сойти на нет в 4к19. После связанного с Агрокором восстановления во 2к19 мы ожидаем повышения стоимости риска до уровня около 100 бп.

Прибыль от основной деятельности снизится на 8,5% к/к, до 229 млрд руб. (соответствует ROA на уровне 22,3%). Вместе с тем из-за разового убытка в размере 75 млрд руб., связанного с результатами деятельности DenizBank за 7м19, чистая прибыль упадет на 38,5% к/к, до 154 млрд руб. (ROA – 15,2%). Наша оценка превышает консенсус-прогноз на 7%, поскольку мы ожидаем более высокий операционный доход от неосновной деятельности



