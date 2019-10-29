Прогноз результатов Сбербанка за III квартал по МСФО: чистая прибыль снизилась на 38,5% к/к
Сбербанк 31 октября опубликует отчетность по МСФО за 3к19.
Как мы полагаем, Сбербанк вновь покажет смешанную динамику: годовой рост нормализованной прибыли несколько замедлится, прибыль составит 229 млрд руб. (на уровне годичной давности, ROE – 22,3%), при этом из-за разового убытка после уплаты налогов в размере 75 млрд руб. в связи с продажей DenizBank прибыль за квартал будет равняться 154 млрд руб. (соответствует ROE на уровне лишь 15,2%).
Больше всего нас беспокоит снижение чистой процентной маржи (на 10 бп к/к), поэтому, как мы ожидаем, основной темой обсуждения в ходе телеконференции будет динамика доходов от основной деятельности. Наша целевая цена на 12 месяцев прежняя – 390 руб. за одну обыкновенную акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 71%. По бумагам Сбербанка подтверждаем рекомендацию Покупать.
Чистый процентный доход в 3к19, по нашей оценке, сократится на 1,1% г/г, несмотря на рост кредитного портфеля на 6,0%. Как мы полагаем, чистая процентная маржа упадет еще на 10 бп к/к и 66 бп г/г ввиду уменьшения доходности активов из-за снижения ставки Банка России и конкурентного давления на процентные ставки по кредитам как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Рост чистого комиссионного дохода должен ускориться до 9,7%, приблизившись к прогнозу руководства на весь 2019 г., однако рост операционных расходов остался выше ожидаемого уровня инфляции на фоне двойного эффекта индексации заработной платы, который должен сойти на нет в 4к19. После связанного с Агрокором восстановления во 2к19 мы ожидаем повышения стоимости риска до уровня около 100 бп.
Прибыль от основной деятельности снизится на 8,5% к/к, до 229 млрд руб. (соответствует ROA на уровне 22,3%). Вместе с тем из-за разового убытка в размере 75 млрд руб., связанного с результатами деятельности DenizBank за 7м19, чистая прибыль упадет на 38,5% к/к, до 154 млрд руб. (ROA – 15,2%). Наша оценка превышает консенсус-прогноз на 7%, поскольку мы ожидаем более высокий операционный доход от неосновной деятельности
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191029/830471511.html