АЛРОСА. Неделя стартовала в плюсе

Если все торговые сессии на прошлой неделе прошли в минусе, то торги на текущей неделе начались на положительной территории. Но пока котировки удерживаются ниже синей линии сопротивления, то говорить о задатках восходящей тенденции рано.

С середины сентября бумаги находятся в фазе нисходящей консолидации. На пути к 3-годовому минимуму 67,4 руб. поддержку может оказать зона 69,2–70,25 руб. Сильных технических сигналов для формирования восходящего тренда пока нет. Наоборот, возник сигнал на продажу по MACD, 30-периодная EMA обновляет минимумы с 2016 г. — все это негативные драйверы. Осциллятор RSI далек от перепроданности, позволяя продолжить волну падения до момента полноценной коррекции вверх.

Краткосрочный прогноз: падение в сторону 67,4 руб., после потенциального пробоя данной отметки открывается путь к историческому уровню 66,15 руб. Для более надежной точки входа можно дождаться окончания потенциальной восходящей коррекции. Также в качестве точки входа в «шорт» можно рассмотреть отскок от ближайшего сопротивления в районе 71,8 руб.

Долгосрочные ожидания умеренно негативные. Наблюдаем торможение среднесрочной фазы, которая ранее имела оранжевые границы. После выхода из оранжевого трендового канала цена уже полтора месяца консолидируется в расходящемся диапазоне.

Трендовый осциллятор MACD подал сигнал на покупку, но роста не последовало, то есть сигнал в моменте ложный. Развернуть нисходящую тенденцию может помочь «бычья» дивергенция по стохастику (розовый пунктир). Однако в случае обновления локального минимума индикатором 12,9% дивергенция утратит силу. Тем более согласно более надежному осциллятору RSI дивергенция отсутствует.

В перспективе ближайших двух месяцев с технической точки зрения более вероятным остается сценарий боковика или возврата в среднесрочную фазу падения.

Уровни поддержки: 70,25 / 69,2 / 67,4 / 66,15 / 63,8

Уровни сопротивления: 71,8 / 74,7 / 76,3 / 78



