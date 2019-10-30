ММК должна опубликовать финансовые результаты за 3К19 31 октября. Наш прогноз выручки: $1 999 млн (без изм. кв/кв), EBITDA — $533 млн (+7.2% кв/кв), чистая прибыль — $307 млн (+12.9% кв/кв).

Третий квартал — один из лучших для ММК в силу сезонных факторов, что дополнительно поддерживается более низкими ценами на сырье. Некоторую поддержку FCF должно оказать возможное уменьшение капзатрат.

Акции MMK торгуются с консенсус-мультипликатором 3.5x EV/EBITDA 2020П.