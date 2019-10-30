Прогноз результатов ММК за III квартал по МСФО: чистая прибыль выросла на 13% к/к
ММК должна опубликовать финансовые результаты за 3К19 31 октября. Наш прогноз выручки: $1 999 млн (без изм. кв/кв), EBITDA — $533 млн (+7.2% кв/кв), чистая прибыль — $307 млн (+12.9% кв/кв).
Третий квартал — один из лучших для ММК в силу сезонных факторов, что дополнительно поддерживается более низкими ценами на сырье. Некоторую поддержку FCF должно оказать возможное уменьшение капзатрат.
Акции MMK торгуются с консенсус-мультипликатором 3.5x EV/EBITDA 2020П.
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