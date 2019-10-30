Выручка составила 342.6 млрд руб. (+10.5% г/г), показав замедлении роста кв/кв с 11.4% во 2К19, но все же совпала с консенсус-прогнозом. В то время как выручка была поддержана оптовым сегментом (выручка увеличилась на 98% до 9.6 млрд руб. на фоне роста дистрибуции фармацевтической продукции после консолидации СИА Групп), LfL-продажи ушли в минус (продемонстрировав ухудшение с 1.7% во 2К до —0.7% в 3К19). Рост LfL-корзины Группы остался на уровне 2.8%, а LfL-трафик снизился на 3.4%. С сегментной перспективы общие результаты потянули вниз супермаркеты, где LfL-трафик упал на 7.4%, а LfL-продажи — на 6%. В то же время магазины шаговой доступности и дрогери показали положительный рост сопоставимых продаж (0.1% и 3.7% соответственно). Рентабельность валовой прибыли сократилась до 22.4% (-133 бп г/г) на фоне распродажи запасов, с корректировкой на которую рентабельность выросла бы на 31 бп г/г. Показатель EBITDA Магнита составил 19.8 млрд руб. (-9% г/г), оказавшись на 11% ниже консенсуса. Рентабельность EBITDA упала на 124 бп г/г до 5.8%. Тем не менее скорректированная рентабельность EBITDA показала бы рост на 37 бп г/г до 7.4%. Чистая прибыль упала на 57.3% г/г до 3.3 млрд руб. на фоне роста процентных расходов и эффективной ставки налога.

Магнит опубликовал слабые результаты, на которые отрицательно повлиял разовый фактор — распродажа запасов. Группа также снизила свой прогноз по открытиям магазинов шаговой доступности на 2019 год (с 1 500 до ок. 1 200 магазинов нетто) и прогноз по рентабельности EBITDA до 6.5% (ранее она ожидалась на уровне 2018 — ок. 7.3%). Хотя рынок ожидал замедление роста кв/кв, мы хотели бы подчеркнуть отрицательный LfL-трафик, который скорее всего окажет давление на рентабельность Группы. В то же время мы ожидаем, что результаты сезонно сильного 4К поддержат финансовые показатели Группы и позволят сохранить высокую дивидендную доходность (ожидается ок. 9% за 12M).