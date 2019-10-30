Группа американских конгрессменов подготовила законопроект о новых санкциях в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода Северный поток – 2. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на имеющуюся в распоряжении издания копию документа.

Инициатива предусматривает запрет на въезд в США для лиц, связанных с судами, занимающимися укладкой газопровода. Кроме того, конгрессмены предлагают наделить президента США правом накладывать санкции на компании, которые оказывают финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям, участвующим в экспорте российских энергоносителей. Наконец, законопроект поручает Белому дому разработать стратегию по защите энергетической безопасности союзников США в Европе.

Наш комментарий: Мы неоднократно отмечали, что реализация проекта Северный поток – 2 сопряжена с рисками, в том числе политическими. Законопроект еще не внесен на рассмотрение Конгресса, и до его принятия (если он будет принят) пройдет некоторое время. Газпром уже проложил 2 042 км газопровода (83% его общей протяженности). Принятие законопроекта стало бы негативной новостью для компании. Однако стоит сказать, что это не первая инициатива американских законодателей по введению санкций в отношении Северного потока – 2. Весной похожий межпартийный законопроект был подготовлен группой американских сенаторов. Однако он до сих пор так и не был вынесен на рассмотрение Конгресса.

Северный поток – 2 предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Газпром планирует ввод в эксплуатацию в декабре 2019 г. Проект финансируется пятью европейскими партнерами (Shell, Uniper, Wintershall, OMV и Engie) в рамках долгосрочного контракта, покрывающего 50% стоимости проекта на общую сумму 9,5 млрд евро. (10,7 млрд долл.), или до 950 млн евро (1,1 млрд долл.) на каждую компанию-партнера. Остальная часть финансируется Газпромом. Европейские партнеры уже предоставили 3,27 млрд евро (3,7 млрд долл.) на финансирование проекта.