• Банк России представил финальную версию Основных направлений денежно-кредитной политики, которая содержит одну любопытную новацию: регулятор поменял график проведения опорных и неопорных заседаний Совета директоров.

• Если до сих пор пресс-конференция главы центробанка и публикация обновленных экономических прогнозов всегда были приурочены к четным заседаниям Совета директоров (март, июнь, сентябрь, декабрь), то начиная с 2020 г. опорными станут нечетные заседания (февраль, апрель, июль, октябрь).

• Причину изменения графика заседаний Банк России пока никак не объяснил.

• Мы полагаем, что одной из причин может быть попытка регулятора привязать циклы своих экономических прогнозов к графику опорных заседаний Федрезерва США, чтобы в своих расчетах учесть потенциальные изменения ключевой ставки ФРС.

• Таким образом, декабрьское заседание Банка России по сути становится практически неопорным, учитывая, как мало времени останется до следующего опорного заседания и связанной с ним публикации обновленных прогнозов.

• На наш взгляд, в определенной степени такое смещение графика освобождает Банк России от необходимости менять ключевую ставку в декабре. Если месячная инфляция в ноябре и декабре будет в пределах 0,3–0,4%, то на декабрьском заседании регулятор может оставить ставку на прежнем уровне в 6,5%.

• Тем временем правительство издало ряд поручений, направленных на стимулирование экономического роста, одним из которых Минфину дается поручение в срок до 2 декабря подготовить предложения об использовании 15–20% дополнительных нефтегазовых доходов бюджета.

• Срок внесения предложений Минфином слишком близок к дате очередного заседания совета директоров Банка России, которое состоится 13 декабря, чтобы повлиять на решения или прогнозы ЦБ, но очевидно, что расчеты Минфина будут приняты во внимание при определении дальнейшего курса денежно-кредитной политики.