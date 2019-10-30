Сбербанк (SBER LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $17,7; SBER RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 288 руб.) официально объявил о подписании необязывающего соглашения о приобретении миноритарной доли в МФ Технологии у ОАО Газпромбанк, которому косвенно (через МФ Технологии) принадлежит 1,8% экономических голосов и 20,3% голосующих прав Mail.ru (MAIL LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $31,9) на пропорциональной основе. Обязывающее соглашение планируется заключить до конца этого года после получения одобрения органов корпоративного управления и регуляторов.

Как сообщается в СМИ, стоимость актива может составить $170 млн. Как сообщает РБК со ссылкой на главу Mail.ru Бориса Добродеева, группа приветствует планы Сбербанка по покупке миноритарной доли и стремится к укреплению сотрудничества. Кроме того, изменение миноритарного акционера никак не повлияет на операционную деятельность компании.

На наш взгляд, приход долгосрочного инвестора в лице Сбербанка обещает больше возможностей для Mail.ru, чем рисков, в том числе более легкий доступ к фондированию венчурных проектов, кросс-продажи цифровых продуктов и сервисов, а также опыт в таких развивающихся сегментах как финтех, Большие данные и искусственный интеллект.

Кроме того, процесс подготовки сделки по передаче собственности между двумя крупными российскими банками в обстановке активной дискуссии по поводу изменений в законе об иностранном участии в капитале российских Интернет-компаний косвенно указывает на то, что ожидаемые изменения в законодательстве де факто не несут рисков для структуры капитала Mail.ru, и нынешний статус экономических и голосующих прав, вероятно, сохранится.

По крайней мере, мы очень сомневаемся в том, что Сбербанк приобрел бы долю в капитале Mail.ru накануне законодательных изменений, которые могли бы привести к изменениям силы экономических прав и голосующих акций в целевом активе. Акции Mail.ru подорожали на 2,7% в ходе двух последних торговых сессий, указывая на то, что инвесторы в целом приветствуют новость об акционерных изменениях.

Мы по-прежнему считаем бумаги MAIL более привлекательными в краткосрочной перспективе в сравнении с акциями YNDX.