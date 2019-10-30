Вчера индекс повторно протестировал сильную поддержку 2850 п. и вновь отскочил от данной отметки вверх. Рынок остается перекупленным согласно обоим осцилляторам RSI и Stochastic, но это не обязательно помешает росту в краткосрочной перспективе.

Складывается классическая техническая картина для случаев ускоренного роста котировок: трендовые индикаторы демонстрируют уверенное преобладание «быков», а осцилляторы требуют разгрузки от перекупленности путем коррекции вниз. В этой ситуации покупателям фьючерса на индекс лучше дождаться отката.

Что касается полноценной коррекции, то первым сигналом я бы рассматривал пробой вниз кривой RSI статистического уровня 62%. Актуальный краткосрочный сценарий: пробой наверх 2900 п. с последующей попыткой роста не выше уровня Фибоначчи 2925 п.

Долгосрочный расклад умеренно позитивный. Индекс вырвался за пределы долгосрочного восходящего тренда (красные границы), но «медвежьи» дивергенции по RSI, Stochastic и MACD остаются актуальными и смягчают технический позитив. Отмечу, что ранее в рамках растущего тренда дивергенции срабатывали неудачно, поэтому рассчитывать на разворот фазы роста до пробоя поддержки 2600 п. все же не стоит.

Позитивный сценарий предполагает продолжение долгосрочного up-тренда с обновлением исторического максимума и пробоем зоны сопротивления 2945–2960 п. Допускаются коррекции не ниже 2800 п. Коррекционной фазы в обозримой перспективе пока не ожидается.

Уровни поддержки: 2850 / 2790 / 2740

Уровни сопротивления: 2900 / 2925 / 2945 / 2960