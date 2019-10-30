Сегодняшние торги на глобальных площадках будут проходить в ожидании итогов заседания ФРС (21.00) и пресс-конференции Пауэлла (21.30). Хотя сегодняшнее снижение ставки не вызывает сомнения у участников рынка (вероятность снижения из динамики фьючерсов оценивается почти в 95%), но значительно большая интрига связана с сигналами о дальнейших действиях ФРС. Мы видим высокую вероятность того, что ФРС просигнализирует о вероятной паузе в цикле снижения ставок, что выступит поддержкой американской валюте. Тем не менее, реакция, скорее всего, будет умеренной, поскольку рынок фьючерсов оценивает вероятность паузы в снижении ставок в ноябре в 71%. Помимо итогов заседания ФРС на пару EURUSD сегодня могут повлиять данные по инфляции в Германии (публикуются в 16:00), а также данные по ВВП США за третий квартал (публикуются в 15:30). Мы ожидаем увидеть доллар на более крепких отметках в паре с евро (ниже отметки 1.11) по итогам перечисленных событий. Последние сообщения по торговым переговорам о сохраняющейся неопределенности о сроках подписания первой фазы торгового соглашения ограничивают аппетит к рисковым активам.

Рубль на старте торгов сохраняется вблизи отметки 64 в паре с долларом и 71 в паре с евро – уровни, на которых российская валюта находится с начала недели. Ключевое влияние на рубль сегодня будут оказывать внешние факторы, и в первую очередь, исход заседания ФРС. Мы видим риски умеренного ослабления (до отметок выше 64) позиций рубля в паре с долларом по итогам заседания. В паре с евро риски для рубля остаются невысокими, так как данные по инфляции в Германии (16:00 сегодня) с большей вероятностью вновь разочаруют участников рынка. После уплаты налога на прибыль вначале текущей недели рубль лишился данного внутреннего источника поддержки.