В нынешнем году Федрезерв снижал ставку уже дважды, и сейчас она составляет 1,75–2%. Свои действия регулятор объяснял внешними угрозами для экономики США, а также слабой инфляцией. Несмотря на прогресс в переговорах Соединенных Штатов с Китаем и снижение вероятности брексита без сделки, многие представители ФРС считают необходимым снизить ставку еще раз в качестве страховки от рисков. Мы считаем, что регулятор давал достаточно много мягких сигналов и ожидаем снижения ставки на 25 б.п. до 1,5–1,75%. Рынок оценивает вероятность такого сценария в 95%. Между тем сохраняется неопределенность в отношении дальнейшей политики ФРС. Учитывая, что в протоколах отмечалось желание участников заседания прояснить для рынка вопрос, когда снижения ставки будут приостановлены, а глава ведомства Джером Пауэлл называл последние снижения корректировкой внутри цикла, мы считаем, что ФРС вполне может послать сигнал, что трех снижений ставки в текущих условиях достаточно, и обозначить намерение взять на какое-то время паузу. Вчера ключевым событием дня стало решение британского парламента провести досрочные выборы 12 декабря. В случае, если нынешнему премьер-министру и лидеру консерваторов Борису Джонсону удастся получить большинство, это может облегчить проведение сделки по брекситу, и выход Великобритании из ЕС станет возможен раньше нового дедлайна, который приходится на 31 января. Индекс доверия потребителей в США незначительно снизился, хотя ожидался его рост. Доходность UST10 по итогам дня слегка упала, до 1,83%. Цены на нефть вечером отыграли падение и вернулись на уровень 61,5 долл./барр. Реакции на оценку API, показавшую падение запасов в США на 1,7 млн барр., не было, хотя рынок ждет, что запасы увеличатся на 0,5 млн барр. Курс евро к доллару немного подрос, до 1,111. Сегодня днем в США будет опубликована первая оценка ВВП за 3 кв. 2019 г. и выйдут данные по рынку труда от ADP.

Вчера доходность UST10 днем немного снизилась – до 1,83%, поэтому российским бумагам не пришлось отыгрывать ее рост накануне, хотя, учитывая падение цен на нефть днем, внешний фон оставался все же негативным. По итогам торгов котировки большинства бумаг не изменились, стоит выделить лишь аутсайдера предыдущих дней RUSSIA’47 (YTM 4,1%), который прибавил 0,3 п.п., на 0,2 п.п. также подорожал RUSSIA’23 (YTM 2,3%). В то же время бумаги других стран ЕМ немного подешевели. Уже сегодня завершается заседание ФРС, итоги которого могут стать определяющими для дальнейшей динамики евробондов ЕМ. Рынок оценивает вероятность снижения ставки в 95%, но дальнейшая динамика ставок под вопросом. Мы попрежнему считаем, что, если будет дан сигнал, что в среднесрочной перспективе ФРС не планирует продолжать снижать ставку, возможен рост доходностей гособлигаций США, и, соответственно, умеренная коррекция на рынке евробондов. При этом спреды российских бумаг, как, впрочем, и спреды евробондов других стран ЕМ, сейчас находятся вблизи минимумов, и потенциал сдерживания давления со стороны растущей доходности UST10 невелик.