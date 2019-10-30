Акции Газпрома обновили сегодня днем пики июля текущего года и максимумы с августа 2008 года. Таким образом, до нашей целевой фундаментальной цены в 276 руб./акцию осталось 6%.

Масштабный рост бумаг Газпрома во многом несет эмоциональный характер – так как он начался после публикации новостей о заполнении газом части газопровода Сила Сибири. Так, 29 октября пресс-служба Газпрома объявила, что Сила Сибири заполнена газом с Чаяндинского месторождения. Поставки с газоизмерительной станции в районе Благовещенска пойдут в Китай по трансграничному переходу через Амур. Тем не менее, добычу газа на Чаянде начали еще в августе, а в мае Газпром говорил, что начнет заполнять Силу Сибири с 1 сентября. Поставки в Китай запланированы были на начало декабря. То есть, фактически все идет по графику.

Мы рекомендовали покупать бумаги Газпрома, опираясь на идею перехода к выплатам 50% чистой прибыли по МСФО на дивиденды в ближайшие 3 года. Эта тема (переход Газпрома к выплатам дивидендов в соответствии с требованием правительства) тянется с 2016 г. Однако только в этом году это стало более, чем реально. В мае руководство повысило рекомендацию о выплате дивидендов за 2018 г. до рекордных 393 млрд руб. или 16,6 руб. на акцию (27% от чистой прибыли по МСФО). Если коэффициент выплат поднимется до 50% от чистой прибыли по МСФО, то акционерам можно будет рассчитывать на 30-35 руб. на акцию, что дает дивдоходность порядка 13-15%. В ноябре 2019 г. запланировано заседание Правления, где будет обсуждаться новая дивидендная политика.

Мы считаем, что текущая стоимость акций Газпрома не учитывает в полной мере переход к повышенным выплатам дивидендов. По нашей модели, Газпром сможет генерировать в достаточном для этого объеме денежный поток (при условии отсутствия роста инвестпрограммы).

Таким образом, мы считаем, что основная точка роста в бумагах Газпрома – это перспектива повышенных дивидендов (решится в ноябре), нежели чем заполнение газом Силы Сибири. Соответственно, в ближайшее время ждем коррекцию акций после такого эмоционального роста — к 230-235 руб. Откуда рекомендуем их покупать в расчете на «выстреливание» идеи с повышенными дивидендами.