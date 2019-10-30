Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за три квартала 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% на фоне продажи турецкой "дочки" Denizbank — до 622,6 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз агентства "Прайм", составленный на основе опроса аналитиков.

По прогнозу аналитиков, расходы на резервы, включая чистые расходы от создания резерва и переоценку кредитов по справедливой стоимости, за январь-сентябрь сохранили тренд на снижение, упав на 21,5% в годовом выражении, до 106 миллиардов рублей.

Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев и третий квартал 2019 года в четверг, 31 октября.

ПОЧЕМУ СНИЗИЛАСЬ ПРИБЫЛЬ

Согласно прогнозу аналитиков, Сбербанк за третий квартал заработал чистую прибыль в размере 145,7 миллиарда рублей, что на 36,1% меньше результата годом ранее.

Причиной этого стала продажа Denizbank. В конце июля в Сбербанке отмечали, что предварительный совокупный отрицательный эффект на прибыль группы по МСФО от продажи "дочки" и признания результата ее операционной деятельности за семь месяцев 2019 года составит около 70 миллиардов рублей.

"В отчетном квартале банк должен отразить убыток (в том числе, от переоценки) от закрытия сделки по продаже Denizbank, ранее менеджмент указывал, что его общий объем должен составить порядка 70 миллиардов рублей, что предполагает убыток за третий квартал в размере 75 миллиардов рублей. С учетом этого квартальная прибыль банка может сократиться примерно до 140 миллиардов рублей, чему соответствует ROAE порядка 14%", — прокомментировала расчеты старший аналитик банка "Уралсиб" Наталья Березина.

Другим фактором, который оказал давление на прибыль в третьем квартале, она назвала рост стоимости риска до 110 базисных пунктов по сравнению с 14 базисными пунктами кварталом ранее.

Аналитики Альфа-банка также ждут квартальной прибыли ниже консенсус-прогноза — 139 миллиардов рублей. "На прибыль банка окажут давление расходы, рост которых опережал рост выручки в третьем квартале, а также разовые статьи, связанные с продажей Denizbank. Восстановление чистой процентной маржи, вероятно, откладывается еще на один квартал, оставляя надежды на снижение стоимости фондирования в четвертом квартале", — поясняют они.

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли Сбербанка за третий квартал и девять месяцев текущего года представлены ниже (в миллиардах рублей):

Газпромбанк — 137,7 / 614,6

Альфа-банк — 139 / 615,9

"Атон" — 139 / 615,9

"Уралсиб" — 139 / 615,9

BCS Global Markets — 144,2 / 621,1

"ВТБ Капитал" — 154 / 630,9

РИА Рейтинг — 155 / 631,9

Sova Capital — 158 / 634,9

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первое полугодие выросла на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 476,9 миллиарда рублей. Во втором квартале 2019 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 250,3 миллиарда рублей, что больше показателя за второй квартал прошлого года на 16,3%.

ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ

По прогнозу аналитиков, Сбербанк в третьем квартале текущего года снизит отчисления в резервы до 51,7 миллиарда рублей, что на 33,8% меньше результата годом ранее. При этом в квартальном выражении резервы вырастут в 5,9 раза на фоне низкого результата второго квартале из-за реструктуризации задолженности хорватского ритейлера Agrokor и роспуска резервов под нее.

Ожидания аналитиков по расходам банка на резервы, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, за третий квартал и девять месяцев 2019 года выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

Sova Capital — 39 / 93,3

Газпромбанк — 50,2 / 104,5

"ВТБ Капитал" — 51 / 105,3

BCS Global Markets — 51,5 / 105,8

РИА Рейтинг — 52,4 / 106,7

"Атон" — 53 / 107,3

"Уралсиб" — 57,6 / 111,9

Альфа-банк — 59 / 113,3

Расходы Сбербанка на резервы в первом квартале текущего года снизились в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 17,3 миллиарда рублей, а во втором квартале находились на уровне 8,8 миллиарда рублей, что в четыре раза меньше результата годом ранее.