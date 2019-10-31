Дания выдала разрешение на строительство Северного потока – 2 – благоприятно.

На наш взгляд, Газпром вряд ли сможет завершить строительство Северного потока – 2 до конца текущего года, учитывая, что компании надо подождать четыре недели до того, как она сможет начать строительство в исключительной экономической зоне Дании. При этом какое-то время также уйдет на тестирование и заполнение трубопровода (для заполнения трубопровода Сила Сибири, который имеет такую же протяженность, потребовалось около двух месяцев).

Тем не менее, это разрешение укрепляет позиции Газпрома в переговорах с Украиной по поводу контракта на транзит Газа. Мы по-прежнему полагаем, что Газпром в 2020 г. не сможет полностью отказаться от транзита через Украину – через Украину будет, по нашим оценкам, по-прежнему транспортироваться около 50–55 млрд куб. м газа. даже после запуска Северного потока – 2 и Турецкого потока (2 нитки мощностью 15,75 млрд куб. м, из которых лишь одна будет работать на полную мощность).

Кроме того, Газпром, по нашим оценкам, может сэкономить около 250–300 млн долл. на транзите (или около 1% от его EBITDA) вследствие перенаправления поставок газа с украинского транзитного маршрута и при условии, что Северный поток – 2 будет запущен с трехмесячной задержкой.

В целом мы считаем новость благоприятной для Газпрома. Акции компании отреагировали на сообщение позитивно, подорожав на 3,1% и опередив индекс РТС Нефть и газ на 2,8 пп. Стоит напомнить, что ранее председатель Совета директоров Газпрома Виктор Зубков отмечал, что компания ожидала получить разрешение Дании на строительство Северного потока – 2 в октябре.