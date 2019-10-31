В IV квартале акции Apple опередят по темпам роста S&P500
Выручка Apple в третьем квартале выросла на 1,8%, до $64 млрд, а прибыль упала на 3,2%, до $13,7 млрд. Однако это не расстроило инвесторов: акции компании на премаркете прибавляют в цене более 2%. Причина позитивного настроя рынка в том, что Apple удалось существенно улучшить результаты по продажам носимых устройств, а также заметно нарастить сервисную выручку.
Продажи AirPods, Apple Watch и других носимых устройств выросли на рекордные 55%, до $6,5 млрд, притом что медианный рост с 2013 года в этом сегменте равен 20%. Это означает, в следующем квартале данный сегмент точно опередит Mac по доле дохода, сократившегося в отчетном квартале на 4,8%, до $6,99 млрд. С учетом появления новых устройств AirPods Pro и Apple Watch 5 ожидаем продолжение активного роста выручки в сегменте за четвертый квартал текущего, он же первый фискальный квартал 2020 года.
Сервисная выручка Apple увеличилась на 18%, до $12,5 млрд. Этот показатель демонстрирует очевидные признаки замедления роста, но в 2020 году ниже 17% он не опустится. Благодаря сильным результатам в указанных сегментах инвесторы не придавали большего значения падению продаж iPhone на 9,3%. А с учетом выхода на рынок iPhone 5G в следующем году многие прогнозируют увеличение объема продаж, что повышает целевую цену по акциям.
Также многие инвесторы были приятно удивлены прогнозу Apple на текущий квартал. Если аналитики прогнозировали результат $86,7 млрд, то компания выставила верхнюю границу этого показателя на отметке $89,5 млрд. Ожидаем, что в ближайший квартал акции Apple опередят по темпам роста S&P500.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191031/830486641.html