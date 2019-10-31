Выручка Apple в третьем квартале выросла на 1,8%, до $64 млрд, а прибыль упала на 3,2%, до $13,7 млрд. Однако это не расстроило инвесторов: акции компании на премаркете прибавляют в цене более 2%. Причина позитивного настроя рынка в том, что Apple удалось существенно улучшить результаты по продажам носимых устройств, а также заметно нарастить сервисную выручку.

Продажи AirPods, Apple Watch и других носимых устройств выросли на рекордные 55%, до $6,5 млрд, притом что медианный рост с 2013 года в этом сегменте равен 20%. Это означает, в следующем квартале данный сегмент точно опередит Mac по доле дохода, сократившегося в отчетном квартале на 4,8%, до $6,99 млрд. С учетом появления новых устройств AirPods Pro и Apple Watch 5 ожидаем продолжение активного роста выручки в сегменте за четвертый квартал текущего, он же первый фискальный квартал 2020 года.

Сервисная выручка Apple увеличилась на 18%, до $12,5 млрд. Этот показатель демонстрирует очевидные признаки замедления роста, но в 2020 году ниже 17% он не опустится. Благодаря сильным результатам в указанных сегментах инвесторы не придавали большего значения падению продаж iPhone на 9,3%. А с учетом выхода на рынок iPhone 5G в следующем году многие прогнозируют увеличение объема продаж, что повышает целевую цену по акциям.

Также многие инвесторы были приятно удивлены прогнозу Apple на текущий квартал. Если аналитики прогнозировали результат $86,7 млрд, то компания выставила верхнюю границу этого показателя на отметке $89,5 млрд. Ожидаем, что в ближайший квартал акции Apple опередят по темпам роста S&P500.