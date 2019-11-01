Фьючерсы на фондовые индексы США растут в пределах 0,5%.

Макроэкономическая статистика за октябрь – изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (данные министерства труда) и уровень безработицы в 15:30, а в 16:45 – индексы деловой активности Markit и ISM. Данные Markit более оптимистичные, чем ISM, но оба показателя отражают растущее беспокойство бизнеса о будущем экономики. Нежелание компаний вкладываться в расширение рано или поздно выльется в реальный спад. Отчётности опубликуют лидеры нефтянки – Exxon Mobil и Chevron, а также фармацевтическая компания AbbVie.

На недавних конференц-звонках тему для обсуждения подбросил Тим Кук – CEO Apple. Отчётность за несколько предыдущих кварталов говорит о волнообразном характере бизнеса Apple, при котором пик выручки приходится на первый квартал финансового года (следующий за ежегодной презентацией), тогда же продаётся больше всего телефонов. А глава корпорации допускает возможность введения подписки на пользование айфоном для стабилизации доходов компании.

Сама идея перехода на систему подписок звучит по-новому и странно применительно к айфонам. Да, у компании есть подписка на Apple TV+, которая стартует сегодня, 1-го ноября. Она стоит $5/мес. и будет бесплатна в течение года для тех, кто купил хотя бы одно новое устройство Apple из установленного списка. Это вполне можно понять. Можно понять смысл подписки Amazon Prime на ускоренную доставку товаров. Уже труднее свыкнуться с мыслью, что Nike запустил регулярную доставку детских кроссовок, где за плату в $50/мес. можно «подписаться» на 12 пар обуви в течение года. Но вот понять, каким образом спустя несколько месяцев использования люди будут передавать айфон следующему арендатору, – просто невозможно.

При всей невероятности такой идеи, она укладывается в рыночные тренды в целом и стратегию самой Apple в частности. Диверсификация бизнеса предполагает переход к наращиванию доли услуг, и в свежей отчётности услуги принесли фирме рекордные $12,5 млрд. Продажа айфонов по подписке сделает его именно услугой, а не устройством. Циклические товары в таком случае перестают быть циклическими, а акции компаний становятся защитными активами с регулярными денежными потоками. В гипотетическом мире, где всё продаётся за регулярную плату, спады и взлёты частично сглаживаются, а активы становятся менее волатильными.

В любом случае инвестиционным банкам понравилась недавняя отчётность, и многие вчера повысили целевую стоимость AAPL, пока сама акция продолжает уверенный рост.